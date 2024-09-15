США и ЕС объявили большие пакеты помощи. Однако Украина на фронте продолжает испытывать дефицит снарядов. Почему так происходит, президент Зеленский объяснил в интервью CNN.

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"Мы забрали все, что было в резервах"

Глава государства отметил, что на это влияет много причин. Во-первых, поставки вооружения происходит очень медленно.

Во-вторых, Украине нужно подготовить 14 бригад. Однако до сих пор она этого сделать не может. "Из этих бригад мы не смогли оснастить даже 4", – признался Зеленский.

Он отметил, что нужно очень много амуниции и оружия. Поэтому существует необходимость во внутреннем производстве, в частности дронов.

Кроме того, президент напомнил, что Конгрессу понадобилось 8 месяцев, чтобы принять положительное решение по законопроекту по помощи Украине.

Что делали мы в течение этих 8 месяцев? Мы использовали все, что могли. Мы передали ( на фронт – 24 Канал) все то, что есть у нас в резервах, складах, резервных бригадах, которые нам сейчас нужны. Все, что у них (резервных бригадах – 24 Канал) было, мы забрали, все их оружие,

– рассказал политик.

К слову, президент Зеленский подтвердил намерение обсудить с Байденом снятие ограничений на удары дальнобойным вооружением по России.