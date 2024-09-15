На прошлой неделе Джо Байден встречался с британским премьером Стармером, чтобы обсудить вопросы снятия ограничений на удары по России. В сентябре уже у самого президента Зеленского будет личный разговор с Байденом, во время которого будет поднят этот вопрос.
Смотрите также "Сделаю это с помощью силы и мудрости": Трамп снова заявил, что положит конец войне в Украине
Почему так важно получить разрешение от США
В интервью CNN украинский лидер подчеркнул, что сейчас все союзники ждут решения Соединенных штатов, чтобы самим сделать то же самое.
Зеленский объяснил, что Киев очень хочет использовать иностранное оружие и атаковать им вражеские самолеты на военных базах.
Президент подчеркнул, что дальнобойное оружие нужно исключительно для атак на военные объекты, в частности для уничтожения самолетов, с которых оккупанты запускают не только ракеты, но и управляемые авиабомбы. Только на Востоке ежемесячно российские истребители сбрасывают 4 тысячи бомб.
Эти бомбы поражают гражданское популяция, школы, институты. "Всю нашу энергетическую инфраструктуру они уничтожили на 80 процентов этими авиабомбами", – отметил глава государства.
У нас были встречи с официальными лицами, и я сказал, что мы ждали слишком долго. Теперь Россия начала отводить свои самолеты с 100, 150, 300 километров на расстояние 500 километров от границы с Украиной. Теперь нам нужно больше разрешений,
– рассказал Зеленский.
Он подчеркнул, что у Украины до сих пор нет разрешения на удары вглубь по России оружием союзников.