Дональд Трамп неоднократно говорил, что способен быстро завершить войну в Украине. В коротком обращении к участникам 20-й ежегодной встречи YES в Киеве политик повторил, что в случае победы на выборах урегулирование конфликта между Россией и Украиной будет одной из первых вещей, которые он планирует сделать.

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Благодаря "силе и мудрости"

Трамп отметил, что никогда не допустил бы войны России против Украины, если бы был на месте Джо Байдена.

Я очень хорошо знаю президента Путина, я очень хорошо знаю президента Зеленского, и я думаю, что это нужно сделать (урегулировать войну – 24 Канал), и мы должны сделать это, и сделать это с помощью силы и мудрости,

– подчеркнул американец.

Советника президента по вопросам нацбезопасности Джейка Салливана попросили прокомментировать слова Трампа. Чиновник отметил, что любого, кто заявляет, что может завершить войну за один день, следует спросить, на чьей стороне он планирует ее решать. Также он отметил, что план, который пытаются навязать народу Украины, не является ни справедливым, ни устойчивым. "Ничего об Украине без Украины. Украина должна играть ведущую роль в дипломатии и переговорах, и ее не следует навязывать извне", – подчеркнул Салливан.

К слову, в США состоялись дебаты кандидатов в президенты Трампа и Харрис. Украина – стала одной из основных тем.