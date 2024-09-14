Сам Вэнс отметил, что якобы и сам не знает точных деталей мирного плана. Однако его утверждения скорее были проверкой американцев. Подробнее о намерениях Вэнса и Трампа 24 Каналу рассказал кандидат политических наук, эксперт-международник Станислав Желиховский.

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Почему Джей Ди Вэнс говорит о "мирном плане" Трампа

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что два месяца назад имел "хорошую" телефонный разговор с Дональдом Трампом. Кандидат в президенты США, по словам Зеленского, пообещал сделать все, чтобы укрепить Украину, ведь понимает "как трудно выживать во время войны".

Однако кандидат в вице-президенты США от Республиканской партии Джей Ди Вэнс описывает кардинально другой план. Якобы Украине могут предложить заморозить линию фронта, сделать оккупированную территорию демилитаризованной зоной. Более того, Киев должен отказаться от вступления в НАТО.

Все, что говорит Трамп сейчас, может отличаться от того, что он будет говорить, если станет президентом США. Думаю, что, возможно, при Трампе сохранится поддержка Украины, у нас все-таки подписан договор о гарантиях безопасности и есть другие обязательства США. По Джей Ди Венса – это, вероятно, зондаж почвы, проверка, как на это отреагируют американцы,

– объяснил Станислав Желиховский.

Уже вскоре состоятся теледебаты между кандидатами в президенты – Джей Ди Вэнсом (от Республиканской партии) и Тимом Уолзом (от Демократической партии). Поэтому заявления Вэнса могут быть связаны именно с этим.

"Я также не исключаю, что это было сделано с подачи самого Дональда Трампа, чтобы проверить настроения как в самой Америке, так и во всем мире. Эти предложения "мирных планов" я все же рассматриваю в контексте предвыборных процессов", – заметил эксперт-международник.

Стоит добавить, что об этом также говорил президент Украины. То есть что предвыборные заявления – это просто предвыборные заявления и иногда они "не очень реальны"