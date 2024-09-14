Их раскрыл глава Украины в интервью американскому журналисту CNN Фариду Закарии. Он рассказал, что Трамп выразил приверженность нашему государству и понимание, как сложно выжить во время войны.

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Что сказал Трамп Зеленскому во время разговора

В интервью президент Украины рассказал, что поделится с мирным планом с обоими кандидатами в президенты США – Дональдом Трампом и Камалой Харрис, а также с действующим американским президентом Джо Байденом. Он назвал это честным и правильным решением. Только после этого мирный план обнародуют обществу.

Также Владимир Зеленский прокомментировал поведение Трампа во время дебатов с Харрис 10 сентября, на которых тот дважды уклонялся от прямого ответа на вопрос, хочет ли он, чтобы Украина выиграла войну, и говорил, что ее окончание в интересах США.

Зеленский в интервью сказал, что не понимает этих заявлений Трампа, потому что не знает, что он имел в виду.

Но моя позиция, что предвыборный период и предвыборные заявления – это предвыборные заявления. Иногда они не очень реальны. Эти заявления, конечно, заставили нас переживать за наших людей. Но я имел телефонный разговор с Дональдом Трампом и он был очень благосклонным, мы имели хороший разговор... Он понимает, как трудно выжить во время войны. Именно поэтому я хочу поделиться этим планом, чтобы услышать его реакцию,

– сказал президент Украины.