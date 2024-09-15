В интервью CNN Зеленский подтвердил, что представит Байдену свой план победы. Глава государства подчеркнул, что будет говорить с президентом США о том, как укрепить украинскую позицию перед вторым саммитом мира.
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Как Украина планирует побеждать
Президент отметил, что "дипломатические решения хорошие, если ты сильный". Если не будет у Украины сильной позиции, то Путин не будет заинтересован в том, чтобы остановить войну.
Зеленский отметил, что "победа для нас означает быть очень сильными и готовыми к сильной дипломатии". Именно поэтому он подготовил несколько пунктов. Четыре из них основные. Плюс один, который будет нужен после войны.
Итак, то, чем я поделюсь с Байденом касается безопасности, геополитического места Украины, очень сильной военной поддержки, которая должна быть доступной для нас, и о том, что мы должны свободно решать, как использовать то или иное оружие. Речь идет о решении по экономической поддержке,
– объяснил президент.
Украинский лидер уточнил, что если Байден оценит план, поддержит его, его команда сможет что-то добавить к нему, чтобы усилит нашу позицию.
Президент объявил о намерении поделиться планом победы также с Трампом, Харрис и Конгрессом США.