В інтерв'ю CNN Зеленський підтвердив, що представить Байдену свій план перемоги. Глава держави підкреслив, що говоритиме з президентом США про те, як зміцнити українську позицію перед другим самітом миру.

Дивіться також Ми чекали надто довго, – Зеленський сказав, чи вже є дозвіл на удари іноземною зброєю по Росії

Як Україна планує перемагати

Президент зауважив, що "дипломатичні рішення хороші, якщо ти сильний". Якщо не буде в України сильної позиції, то Путін не буде зацікавлений тому, аби зупинити війну.

Зеленський наголосив, що "перемога для нас означає бути дуже сильними й готовими до сильної дипломатії". Саме тому він підготував кілька пунктів. Чотири з них – основні. Плюс один, який буде потрібен після війни.

Отже, те, чим я поділюся з Байденом стосується безпеки, геополітичного місця України, дуже сильної військової підтримки, яка має бути доступною для нас, і про те, що ми маємо вільно вирішувати, як використовувати ту чи іншу зброю. Йдеться про рішення щодо економічної підтримки,

– пояснив президент.

Український лідер уточнив, що якщо Байден оцінить план, підтримає його, його команда зможе щось додати до нього, щоб посилить нашу позицію.

Президент оголосив про намір поділитися планом перемоги також із Трампом, Гарріс та Конгресом США.