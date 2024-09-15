Під час відкриття зустрічі Ялтинської європейської стратегії Володимир Зеленський оголосив про зустріч з Джо Байденом вже у вересні. Радник президента США з питань нацбезпеки Джейк Салліван розповів, що саме будуть обговорювати лідери двох країн.

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Новий пакет допомоги і розмова про далекобійні ракети

За словами Саллівана, Зеленський і Байден розмовлятимуть про дозвіл на використання ракет великої дальності для ударів по Росії.

Виступаючи дистанційно на конференції в Києві, Джейк Салліван сказав, що питання про те, чи давати Україні цей дозвіл було предметом "інтенсивних консультацій" між союзниками.

Він зазначив, що Байден поговорить із Зеленським про зброю та про "значний" новий пакет допомоги, над яким працює Вашингтон.

Крім того, очікується, що під час цієї зустрічі президент України представить очільнику США свій план перемоги.

Я справді вважаю, що нам потрібна комплексна стратегія для успіху в цій війні, і це те, що президент Зеленський каже, що він має,

— заявив Салліван, додавши, що колишній президент пан Байден "охоче до цієї розмови".

Нагадаємо, що 14 вересня Зеленський зустрівся з конгресменами від двох партій США. Президент висловив намір представити план перемоги Байдену, Трампу і Гарріс.