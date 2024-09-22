В 2024 году Россия производила меньше оружия, чем ЕС. Несмотря на это Украина уступала врагу в количестве вооружения, сообщил президент на оффрек встрече с медийщиками, передает 24 Канал.

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Нужно действовать быстро

По словам главы государства, в России где-то 30 ключевых советских заводов, которые производят то или иное оружие и технику, и они увеличивают это производство, обходя санкции. Между тем в Европе, по мнению Зеленского, примерно 42 завода.

Хотя ЕС производил в этом году в полтора раза больше оружия, чем Россия, Украина получила меньше вооружения, чем имеет страна-агрессор.

Это 24-й год. Нам нужны быстрые решения – сейчас, не потом. Потому что потом будет труднее. На полную будут работать эти 30 заводов и будут производить столько же или больше, чем производит Европа. А Россия будет иметь больше уже 25-м году,

– сказал Зеленский.

Политик напомнил, что КНДР и Иран активно изготавливают оружие, которое потом предоставляют России. "Это все очень опасно", – добавил президент.

К слову, ранее Зеленский уже заявлял о медленных поставках помощи. Так, из 14 бригад, которые Украина нуждается в оснащении, она не может вооружить даже четыре.