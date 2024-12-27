Государственная помощь на проживание

ВПЛ будут продолжать получать финансовую поддержку: 2 000 гривен на взрослого и 3 000 гривен на ребенка или лицо с инвалидностью, сообщает 24 Канал.

Читайте также Переезд ВПЛ: как переселенцем получить льготы по новому адресу

Эти выплаты предоставляются в течение первых шести месяцев после переселения. После этого право на помощь остаются за такими категориями:

  • пенсионеры, чья пенсия не превышает 9 444 гривен;
  • лица с инвалидностью I и II групп;
  • дети с инвалидностью до 18 лет;
  • тяжелобольные дети;
  • дети-сироты;
  • дети, лишенные опеки, до 23 лет, а также их опекуны, родители или приемные родители.

Помощь также смогут получить:

  • семьи с детьми до 14 лет, проживающих в районах активных или потенциальных боевых действий, а также в относительно безопасных регионах;
  • семьи, в которых один из членов имеет инвалидность I группы, является ребенком с инвалидностью до 18 лет или тяжелобольным ребенком под опекой;
  • беременные женщины, которые находятся на 30-й неделе беременности или позже;
  • дети в возрасте до 14 лет, которые прибыли без сопровождения родителей.

Субсидии на аренду жилья для переселенцев

Внутренне перемещенные лица смогут оформить субсидии на аренду жилья уже с середины января, когда стартуют соответствующие программы.

Эта помощь предусмотрена для переселенцев, проживающих в таких регионах:

  • Черниговская;
  • Сумская;
  • Харьковская;
  • Запорожская;
  • Николаевская;
  • Днепропетровская;
  • Херсонская;
  • Луганская;
  • Донецкая (кроме временно оккупированных территорий).

Заявление на получение субсидии можно подать только при условии, если арендная плата превышает 30% общего дохода семьи. Для этого нужно иметь официально заключенный договор аренды.

Заметьте! Кроме того, переселенцы могут получить компенсацию за разрушенное жилье в рамках программы "еВідновлення", при условии, что это было их единственным жильем.