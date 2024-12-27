Государственная помощь на проживание

ВПЛ будут продолжать получать финансовую поддержку: 2 000 гривен на взрослого и 3 000 гривен на ребенка или лицо с инвалидностью, сообщает 24 Канал.

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Эти выплаты предоставляются в течение первых шести месяцев после переселения. После этого право на помощь остаются за такими категориями:

пенсионеры, чья пенсия не превышает 9 444 гривен;

лица с инвалидностью I и II групп;

дети с инвалидностью до 18 лет;

тяжелобольные дети;

дети-сироты;

дети, лишенные опеки, до 23 лет, а также их опекуны, родители или приемные родители.

Помощь также смогут получить:

семьи с детьми до 14 лет, проживающих в районах активных или потенциальных боевых действий, а также в относительно безопасных регионах;

семьи, в которых один из членов имеет инвалидность I группы, является ребенком с инвалидностью до 18 лет или тяжелобольным ребенком под опекой;

беременные женщины, которые находятся на 30-й неделе беременности или позже;

дети в возрасте до 14 лет, которые прибыли без сопровождения родителей.

Субсидии на аренду жилья для переселенцев

Внутренне перемещенные лица смогут оформить субсидии на аренду жилья уже с середины января, когда стартуют соответствующие программы.

Эта помощь предусмотрена для переселенцев, проживающих в таких регионах:

Черниговская;

Сумская;

Харьковская;

Запорожская;

Николаевская;

Днепропетровская;

Херсонская;

Луганская;

Донецкая (кроме временно оккупированных территорий).

Заявление на получение субсидии можно подать только при условии, если арендная плата превышает 30% общего дохода семьи. Для этого нужно иметь официально заключенный договор аренды.

Заметьте! Кроме того, переселенцы могут получить компенсацию за разрушенное жилье в рамках программы "еВідновлення", при условии, что это было их единственным жильем.