Хто є конкурентами українців щодо роботи у Польщі

Це складає 66,7% від усіх працевлаштованих іноземців, пише 24 канал з посиланням на Gremi Personal.

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За даними ZUS (управління соціального страхування Польщі) станом на зараз у Польщі працевлаштовані 1,168 мільйона іноземців. Після українців друге місце займають грузини та білоруси – по 7%, тому саме вони становлять найбільшу конкурентну групу для громадян України.

Подальший рейтинг має такий вигляд:

працівники з Молдови – 6%;

мешканці Колумбії та Зімбабве – по 3%;

громадяни Філіппін та Узбекистану по 2%;

працівники з Руанди та Вірменії по 1%.

Водночас з 2022 року Польща почала залучати до роботи більше людей з Азії, Африки та навіть Південної Америки. Причиною тому стало зменшення кількості чоловіків з України.

Брак українців на польському ринку праці Як повідомляє агенція, за три роки змінилася статистика працевлаштування у країні. Зокрема до війни серед 60% претендентів на роботу у Польщі були саме чоловіки. Але з березня 2022 року цей показник знизився до 40%. Такий брак чоловічої сили серед українців стимулює попит серед польських роботодавців.

З одного боку тепер працівники більш прискіпливо ставляться до вибору роботи. Але з іншого боку роботодавці все частіше зіштовхуються з частою ротацією працівників. Крім того, конкуренція за робітників призводить до збільшення ставок та покращення умов праці.

Зауважте! Тренд на жителів Азії та Африки буде актуальним й надалі. Проте польські роботодавці все одно віддають перевагу українцям через спрощену процедуру працевлаштування, працьовитість та здатність до швидкої адаптації.

Яку роботу українцям пропонують найчастіше

Якщо українці не володіють польською мовою, то їм найчастіше пропонують роботу:

в агросекторі;

на логістичних складах;

підприємствах харчової та переробної промисловості.

Українці, які володіють польською мовою та мають вищу освіту, можуть розраховувати на висококваліфіковану роботу. Так, наприклад, громадяни України влаштовуються на посади менеджерів, фінансистів та бухгалтерів.

Зверніть увагу! Влітку збільшується кількість сезонних вакансій. Також зростає кількість пропозицій щодо роботи у сфері послуг та готельному бізнесі, але для цієї роботи також необхідно володіти польською мовою.

На які зарплати можуть розраховувати українці у 2025 році

За даними агенції Gremi Personal, українцям на посадах, які не передбачають знання мови та кваліфікації платитимуть 1 100 – 1 400 доларів (45 тисяч – 58 тисяч гривень) у 2025 році.

Працівники із високою кваліфікацією та знанням мови (менеджерам, фахівцям із продажу, фінансистам і бухгалтерам) можуть розраховувати на більшу заробітну плату. Їхня зарплата починається від 3,500 – 4000 доларів (145 тисяч – 166 тисяч гривень).