Морякам не вернули даже крестики: что еще Россия оставила у себя как "вещдоки"

Оружие, боеприпасы, навигационное оборудование с кораблей – все это Россия оставила у себя как "вещественные доказательства". Кроме того, освобожденным украинским морякам не отдали ни мобильных телефонов, ни даже личных вещей – даже нательных крестиков.

Огнестрельное оружие и боеприпасы с украинских кораблей, захваченных Россией в 2018 году, изъяли. Когда пришло время возвращать корабли по решению Международного трибунала по морскому праву, Россия не отдала ничего, кроме самих судов. Об этом рассказал адвокат украинских моряков Николай Полозов, пишет Интерфакс-Украина.

Тем временем Россия утверждает, что вернула корабли целыми и с унитазами

В Москве как "вещественные доказательства" в деле против украинских моряков, по словам Полозова, остались:

► 30 единиц оружия моряков, в том числе автоматы Калашникова и пистолеты Макарова.

► Сотни единиц боеприпасов к артиллерийским установкам.

► Радионавигационное оборудование.

Полозов добавил: "Также морякам не вернули изъятые у них мобильные телефоны, флэш-карты, электронные накопители". И уточнил: много моряков жаловались, что им не вернули личные вещи, нательные кресты, цепочки и тому подобное.

Плен и возвращение кораблей: главное

25 ноября 2018 года россияне задержали с применением оружия в районе Керченского пролива украинский буксир "Яны Капу" и малые бронированные артиллерийские катера "Бердянск" и "Никополь", направлявшиеся из Одессы в Мариуполь. Международный трибунал ООН по морскому праву 25 мая 2019 года постановил, что Россия должна освободить украинских моряков и передать Украине украинские судна. В России 24 украинских моряков обвиняют в "незаконном пересечении границы с применением насилия или угрозы его применения". Несмотря на это, они вернулись в Украину 7 сентября 2019 года в рамках взаимного освобождения Украиной и Россией удерживаемых лиц. 18 ноября 2019 года суда россияне передали украинцам. Плавсредства не на ходу, без розеток и даже унитазов. Зеленский заявил, что Киев обратится к РФ, чтобы та вернула недостачу. В ответ российское ФСБ заявило, что суда передали в нормальном состоянии.

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