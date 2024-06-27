Об этом в интервью 24 Каналу рассказал советник главы ОПУ Михаил Подоляк.

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Статус Крыма

Сейчас мир понимает два ключевых тезиса по Крыму:

Крым должен вернуться в Украину. Почти все страны, которые занимают проукраинскую позицию, искренне считают, что это произойдет;

еще одно решение Европейского суда по правам человека четко зафиксировало, что начиная с февраля 2014 года в Крыму масштабно нарушали права людей. Их задерживали, они исчезали, и прежде всего это касается крымских татар. Россия захватывала Крым для того, чтобы уничтожать людей, выселять оттуда.

Крым – это оккупированная территория в рамках международного права. Кроме того, сегодня это территория, где продолжаются активные боевые действия. Два компонента, которые четко прописаны в международном праве.

Украина ведет оборонительную войну и абсолютно точно будет атаковать эту территорию, ведь это масштабная военная база, на которой Россия сконцентрировала большое количество техник.

Как Россия использует гражданских

Москва использует свое гражданское население, которое привезла на полуостров после аннексии. В Крыму много россиян, которые были перевезены для жизни в оккупированных домах, захватили чужое имущество и живут на полуострове – они гражданские оккупанты.

Их Россия использует для защиты военных объектов, а потом выходит на трибуну и говорит, что Украина якобы осуществляет теракты,

– подчеркнул Подоляк.

Более 90% гражданских людей в Крыму, несмотря на то, что они граждане России, погибают от российского оружия, подчеркнул политик. Так работают противоракетные системы страны-агрессора. Например, все, что произошло в Севастополеи – это работа ПВО россиян. Мало того, что Кремль использует гражданское население для защиты военных объектов, так Россия сама еще их убивает.

"Это шокирует, но об этом оккупанты точно не будут говорить. Россияне дальше будут говорить о биолабораториях, страны НАТО, что якобы кто-то проводит теракты и тому подобное. Россия не может говорить о чем-то правдивом", – добавил советник главы ОПУ.

Видя это все, россияне не задают вопросы: "Подождите, а чего мы тогда пришли? Они нас ненавидят, они не хотят с нами быть”.

Три составляющие влияния на Россию:

существенные ограничения на передвижение. Эта страна должна быть полностью изолирована, в частности, с теми людьми, которые поддерживают войну. Уровень жизни должен упасть, чтобы россияне жили в нищете;

существенное увеличение поражений военных объектов и количества убитых военнослужащих России;

контрпропаганда на глобальном рынке. Россия должна быть ограничена в возможности продвигать свои идеи.

Три компонента. Все остальное не работает. Но Россия не будет иметь внутренней объективной дискуссии до момента проигрыша войны,

– резюмировал Подоляк.