Про це в інтерв'ю 24 Каналу розповів радник глави ОПУ Михайло Подоляк.

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Статус Криму

Зараз світ розуміє дві ключові тези щодо Криму:

Крим має повернутися в Україну. Майже всі країни, які займають проукраїнську позицію, щиро вважають, що це відбудеться;

ще одне рішення Європейського суду з прав людини чітко зафіксувало, що починаючи з лютого 2014 року у Криму масштабно порушували права людей. Їх затримували, вони зникали, й насамперед це стосується кримських татар. Росія захоплювала Крим для того, щоб знищувати людей, виселяти звідти.

Крим – це окупована територія в рамках міжнародного права. Окрім того, сьогодні це територія, де тривають активні бойові дії. Два компоненти, які чітко прописані в міжнародному праві.

Україна веде оборонну війну і абсолютно точно атакуватиме цю територію, адже це масштабна військова база, на якій Росія сконцентрувала велику кількість технік.

Як Росія використовує цивільних

Москва використовує своє цивільне населення, яке привезла на півострів після анексії. У Криму багато росіян, які були перевезені для життя в окупованих будинках, захопили чуже майно й живуть на півострові – вони цивільні окупанти.

Їх Росія використовує для захисту воєнних об'єктів, а потім виходить на трибуну і каже, що Україна нібито здійснює теракти,

– підкреслив Подоляк.

Понад 90% цивільних людей у Криму, попри те, що вони громадяни Росії, гинуть від російської зброї, наголосив політик. Так працюють протиракетні системи країни-агресорки. Наприклад, все, що відбулося в Севастополі – це робота ППО росіян. Мало того, що Кремль використовує цивільне населення для захисту військових об'єктів, так Росія сама ще їх вбиває.

"Це шокує, але про це окупанти точно не будуть говорити. Росіяни далі говоритимуть про біолабораторії, країни НАТО, що нібито хтось проводить теракти тощо. Росія не може говорити про щось правдиве", – додав радник глави ОПУ.

Бачачи це все, росіяни не ставлять питання: "Чекайте, а чого ми тоді прийшли? Вони нас ненавидять, вони не хочуть з нами бути”.

Три складові впливу на Росію:

суттєві обмеження на пересування. Ця країна має бути повністю ізольована, зокрема, з тими людьми, які підтримують війну. Рівень життя має впасти, щоб росіяни жили у злиднях;

суттєве збільшення уражень військових об'єктів й кількості вбитих військовослужбовців Росії;

контрпропаганда на глобальному ринку. Росія має бути обмеженою в можливості просувати свої ідеї.

Три компоненти. Все інше не працює. Але Росія не матиме внутрішньої об'єктивної дискусії до моменту програшу війни,

– резюмував Подоляк.