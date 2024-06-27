Про це 24 Каналу в ексклюзивному інтерв'ю заявив радник голови ОПУ Михайло Подоляк. А також назвав реальні умови розпаду країни-агресорки.

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Чого варті російські погрози

Нині окупанти використовують всі наявні в них конвенційні види зброї, нічого особливого в Росії вже немає і не буде. Основна їхня перевага – велика кількість людського ресурсу.

Але як тільки в ЗСУ з'являється більший обсяг снарядів, ракет, авіаційні компоненти тощо, то ситуація кардинально змінюється, наголосив Подоляк.

Суть російських погроз яскраво показав Харківський напрямок. Після гучних фраз про "захоплення Харкова", окупанти самі опинилися в глухому куті.

Де росіяни сьогодні на Харківському напрямку? Ще раз підкреслюю, це була масштабна концентрація. Вони хотіли взяти в лещата Харків й показати нам й західним країнам, що в них є ще військові спроможності. І де вони сьогодні опинилися? Це і є можливості Росії,

– додав радник глави ОПУ.

Умови розпаду Росії

Росія використовує всі свої наявні ресурси в повному обсязі. Однак, можна було б обмежити можливість Росії додатково виробляти ракети. Це проблема. Але як Чорноморський флот, як системи ПРО, як засоби радіолокаційної боротьби – можна спокійно знищувати у великому обсязі, що Україна й доводить, але треба мати інший масштаб контрзброї.

"Якщо буде суттєве обнулення противника на Донецькому, Запорізькому чи Херсонському напрямках, якщо вони остаточно зрозуміють, що їх будуть масово вбивати, якщо Крим буде під тотальними далекобійними атаками, це призведе до панічних настроїв у Росії, питань до Путіна, а тоді будуть протестні акції. Інші варіанти неможливі", – зауважив Подоляк.

До того ж Росія не здатна протистояти негативним настроям всередині суспільства, це показали теракти в "Крокусі", в Дагестані. Безлад у владній вертикалі призведе до розвалу і росгвардії, на яку так покладається Путін.

Як тільки все в Росії почне хитатися, режим обвалиться.

Для цього потрібно припинити гратися в глобальну політику, перестати думати, що Росія адекватно щось приймає і перестати затримувати виробництво техніки, яка потрібна Україні,

– наголосили у Зеленського.

Аби увесь світ не був втягнутий у війну проти Росії, її треба перемогти зараз. Після цього буде перебудована система безпеки Європи, міжнародні інституції. Всі інші країни, які мають агресивні наміри, зникнуть, перебудуються відносини між країни БРІКС й Глобального Заходу.

"Все це можна зробити, але для цього треба війни закінчувати фінально правильно, а не говорити: "Ми вам на 10 ракет дамо менше, бо не дай Боже Росія програє війну", – резюмував Подоляк.