Зокрема, зі доволі довгим списком таких вимог вже виступила Угорщина. Радник голови ОП Михайло Подоляк в інтерв'ю 24 Каналу пояснив, чи справді Україні доведеться виконувати усі ультиматуми від Будапешту, аби вступити до ЄС.

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Вимоги Угорщини до України

Днями відбулася дуже важлива подія, фактично історична подія для України – розпочато переговори про вступ України до Європейського Союзу. Однак для вступу України в ЄС Угорщина висунула низку вимог. Мовиться про список з 11 пунктів.

Наведемо кілька з них:

Визнання шкіл навіть з одним угорським класом угорськими школами.

Скасування норми про те, який відсоток угорців повинен жити на певній території, для визнання їй угорською.

Внесення змін до виборчого законодавства для забезпечення представництва угорців у Верховній Раді.

Зняття вимоги до державних діячів щодо знання державної мови, дозволяючи їм використовувати угорську.

Це занадто, безумовно. Так, будь-яка країна може висунути будь-які вимоги в рамках переговорних процесів, щоб доєднатись до Європейського Союзу. Будь-яка країна захищатиме свої національні інтереси. Угорщина бачить свої національні інтереси саме у такий, достатньо жорсткий, спосіб захисту. Чи це означає, що Україна має все це прийняти? Ні, далі ж будуть переговорні процеси, зокрема з Угорщиною,

– пояснив Михайло Подоляк.

Радник голови ОП закликав спокійно ставився до вимог, які з'являються на початку будь-якого переговорного процесу (якщо мовиться не про Росію). Адже саме для цього й існують переговори, сторони обговорюватимуть усі питання, відкидаючи чи приймаючи якісь із них.

Важливо! Повне інтерв'ю з Михайлом Подоляком вийде сьогодні о 18:00 на нашому ютуб-каналі. Не пропустіть!

"Так, ці пропозиції можуть нам здаватися дивними, але в Угорщини є право ці, скажімо, умови висувати. Чи приймуть їх? Безумовно, щось буде продискутовано, щось буде не прийнято, щось буде прийнято в іншому вигляді. Ще раз, це переговори, і це дуже добре. Ми розуміємо позицію Угорщини чи інших країн", – наголосив Подоляк.

Україна відстоюватиме національні інтереси

Країни ЄС можуть справді пропонувати обмеження різного роду, аби, наприклад, захистити своїх національних виробників у певній галузі тощо. Тобто мовиться не лише про питання структури України як держави з точки зору правил, регламентації, правоохоронної діяльності та судової системи.

Це будуть загальні будуть переговорні позиції. Загалом Європейський Союз говоритиме, що аби конкурувати на європейському ринку, наша держава має мати певний вигляд. Ми будемо це дискутувати, вносити корективи, приймати відповідні закони. Так само будь-яка окрема країна може внести свої пропозиції,

– зазначив Подоляк.

При цьому варто розуміти, що Україна також захищатиме власні інтереси на переговорах.

"Я хотів би, щоб тут не було спекуляцій. Угорщина, у всьому, що стосується Закарпаття, завжди висуває максимально жорсткі вимоги. Це нормально. Підкреслюю, що єдина країна, з якою точно не треба проводити жодні переговори, поки вона не зрозуміє, що таке міжнародне право, це Росія. Тому що Росія це не про переговори чи домовленості. Росія це завжди про оперативну паузу перед наступними етапами війни в тому чи іншому форматі", – підсумував радник голови ОП.