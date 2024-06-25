Про це повідомив міністр Угорщини у справах ЄС Янош Бока перед засіданням Ради ЄС з загальних справ, передає кореспондентка 24 Каналу в Брюсселі.

Дивіться також Залишаться три кроки, – Кулеба сказав, з чого почнуться переговори з ЄС

Умови щодо вступу України

За словами Боки, наразі проводиться скринінг українського законодавства, тому міністру "важко сказати, на якому етапі перебуває Україна".

З того, що я бачу тут, поки ми розмовляємо, вони дуже далекі від того, щоб відповідати критеріям вступу,

– сказав Янош Бока.

Він очікує, що Україна зобов’яжеться ухвалити план дій, як це і передбачено під час в переговорних рамках, зокрема і щодо покращення прав нацменшин. Зі свого боку Угорщина підготувала список з 11 пунктів із позначкою питань, які ще варто вирішити.

"Ми очікуємо, що українська влада буде вирішувати ці питання у співпраці з представниками меншин у конструктивний спосіб. (...) Найважливішим питанням є структура інституцій меншин, зокрема культурних та освітніх, і те, що характер цих інституцій має бути збережений, як це було до 2015 року", – сказав міністр.

Переговори щодо вступу

Зазначимо, що 25 червня Єврокомісія офіційно повідомила про початок переговорів з Україною та Молдовою. Раніше було утверджено переговорну рамку. Очільниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн привітала країни та вказала, що на нашу країну чекає складний шлях, однак сповнений можливостей.

Міжурядова конференція з Україною запланована на 15:30 за київським часом. На конференції ЄС представить Україні загальні рамки переговорів. Це дасть формальний старт переговорам, а самі по собі переговори по суті розпочнуться із відкриттям переговорних розділів.