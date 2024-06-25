Об этом сообщил министр Венгрии по делам ЕС Янош Бока перед заседанием Совета ЕС по общим делам, передает корреспондентка 24 Канала в Брюсселе.

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Условия по вступлению Украины

По словам Боки, сейчас проводится скрининг украинского законодательства, поэтому министру "трудно сказать, на каком этапе находится Украина".

С того, что я вижу здесь, пока мы разговариваем, они очень далеки от того, чтобы соответствовать критериям вступления,

– сказал Янош Бока.

Он ожидает, что Украина обязуется принять план действий, как это и предусмотрено во время в переговорных рамках, в том числе и по улучшению прав нацменьшинств. Со своей стороны Венгрия подготовила список из 11 пунктов с пометкой вопросов, которые еще стоит решить.

"Мы ожидаем, что украинская власть будет решать эти вопросы в сотрудничестве с представителями меньшинств в конструктивный способ. (...) Важнейшим вопросом является структура институтов меньшинств, в частности культурных и образовательных, и то, что характер этих институтов должен быть сохранен, как это было до 2015 года", – сказал министр.

Переговоры о вступлении

Отметим, что 25 июня Еврокомиссия официально сообщила о начале переговоров с Украиной и Молдовой. Ранее была утверждена переговорная рамка. Руководительница Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен поздравила страны и указала, что нашу страну ждет сложный путь, однако полон возможностей.

Межправительственная конференция с Украиной запланирована на 15:30 по киевскому времени. На конференции ЕС представит Украине общие рамки переговоров. Это даст формальный старт переговорам, а сами по себе переговоры по сути начнутся с открытием переговорных разделов.