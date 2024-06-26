Чимало з них наша держава уже виконала. Навіть попри те, що переважна більшість є популістськими закликами. Голова угорської громади Києва та Київської області Тібор Томпа в етері 24 Каналу пояснив, як це вплине на євроінтеграцію України.

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З чим пов'язана така вимога Угорщини

Тібор Томпа зазначив, що серед 11 вимог міститься пункт про постійного представника угорської національної меншини в українському парламенті. Також щодо мовних квот, де проживають угорці, аби мова використовувалася в місцевих органах не при 20% нацменшин, а при 10%.

Даруйте, всі ці пункти уже застарілі. Петер Сіярто (міністр закордонних справ Угорщини – 24 Канал) оперує даними, що буцім на Закарпатті проживає 154 тисячі угорської нацменшини. Але їх уже давно немає. Ще до війни переважна більшість повернулися в Угорщину. Максимум 50 тисяч залишилося,

– наголосив голова угорської громади Києва та Київської області.

Виконання цих 11 пунктів щодо нацменшин – це справжнісінька формальність. Виступаючи на засіданні очільників МЗС Євросоюзу, Петер Сіярто знову заявив антиукраїнські наративи, які, найімовірніше пишуться Кремлем. Тоді прем'єр не згадав про ці вимоги, натомість сказав, що в Україні нібито утискають права угорських представників та фірм.

Якщо навіть виконаємо 11 пунктів, Сіярто з Орбаном під кальку Кремля знайдуть тисячу інших причин, як нам далі вставляти ці палиці в колеса,

– припустив Тібор Томпа.

Крім того, така реакція Угорщини може бути пов'язана з тим, що уряд Орбана програв європейський суд, який тягнеться уже понад 10 років. Про те, що в країні порушено правові та міграційні норми.

Згідно із постановою суду, угорська влада повинна відшкодувати 200 мільйонів євро, і також пеню – якщо день не платити, це ще 1 мільйон євро. Водночас президент Угорщини заявив, що не буде цього платити. Натомість ЄС відповів, що автоматично забере заморожені кошти Будапешта.

Що кажуть в Україні про 11 пунктів

Віцепрем'єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина під час Першої міжурядової конференції щодо початку переговорів про членство України в ЄС сказала, що Україна виконає 11 пропозицій Угорщини стосовно національних меншин. Київ зробить це в межах євроінтеграції.

Вона додала, що зараз Україна "щиро віддана вирішенню і повній імплементації" 11 питань, порушених, зокрема, угорською стороною. Ці одинадцять пунктів спрямовані на посилення захисту національних меншин. Міністерка зауважила, що Київ з Будапештом ведуть двосторонні дискусії стосовно угорських пропозицій.