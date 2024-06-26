Многие из них наше государство уже выполнило. Даже несмотря на то, что подавляющее большинство является популистскими призывами. Председатель венгерской общины Киева и Киевской области Тибор Томпа в эфире 24 Канала объяснил, как это повлияет на евроинтеграцию Украины.

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С чем связано такое требование Венгрии

Тибор Томпа отметил, что среди 11 требований содержится пункт о постоянном представителе венгерского национального меньшинства в украинском парламенте. Также относительно языковых квот, где проживают венгры, чтобы язык использовался в местных органах не при 20% нацменьшинств, а при 10%.

Извините, все эти пункты уже устаревшие. Петер Сийярто (министр иностранных дел Венгрии – 24 Канал) оперирует данными, что якобы на Закарпатье проживает 154 тысячи венгерского нацменьшинства. Но их уже давно нет. Еще до войны подавляющее большинство вернулись в Венгрию. Максимум 50 тысяч осталось,

– отметил председатель венгерской общины Киева и Киевской области.

Выполнение этих 11 пунктов по нацменьшинствам – это самая настоящая формальность. Выступая на заседании руководителей МИД Евросоюза, Петер Сийярто снова заявил антиукраинские нарративы, которые, вероятнее всего пишутся Кремлем. Тогда премьер не упомянул об этих требованиях, зато сказал, что в Украине якобы ущемляют права венгерских представителей и фирм.

Если даже выполним 11 пунктов, Сийярто с Орбаном под кальку Кремля найдут тысячу других причин, как нам дальше вставлять эти палки в колеса,

– предположил Тибор Томпа.

Кроме того, такая реакция Венгрии может быть связана с тем, что правительство Орбана проиграло европейский суд, который тянется уже более 10 лет. О том, что в стране нарушены правовые и миграционные нормы.

Согласно постановлению суда, венгерские власти должны возместить 200 миллионов евро, и также пеню – если день не платить, это еще 1 миллион евро. В то же время президент Венгрии заявил, что не будет этого платить. Зато ЕС ответил, что автоматически заберет замороженные средства Будапешта.

Что говорят в Украине об 11 пунктах

Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина во время Первой межправительственной конференции по началу переговоров о членстве Украины в ЕС сказала, что Украина выполнит 11 предложений Венгрии относительно национальных меньшинств. Киев сделает это в рамках евроинтеграции.

Она добавила, что сейчас Украина "искренне привержена решению и полной имплементации" 11 вопросов, затронутых, в частности, венгерской стороной. Эти одиннадцать пунктов направлены на усиление защиты национальных меньшинств. Министр отметила, что Киев с Будапештом ведут двусторонние дискуссии относительно венгерских предложений.