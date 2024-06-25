Об этом заявила вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина, передает корреспондентка 24 канала.

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Украина работает над требованиями по нацменьшинствам

По словам Стефанишиной, этот список был элементом договоренностей в рамках проведения первой межправительственной конференции.

Хочу обратить внимание, что наша договоренность заключается в том, что мы согласуем перечень шагов и на этой основе будем имплементировать перечень из 11 шагов, предоставлен венгерской стороной,

– сказала она.

По ее словам, Украина уже полгода ведет двусторонний диалог с венгерской стороной по обеспечению прав нацменьшинств.

"Я могу подтвердить, что ни один из 11 пунктов, которые представлялся венгерской стороной, не оставлен без внимания. Мы имеем предложения по каждому из них", – сказала Стефанишина.

Она ожидает, что этот перечень шагов будет финализирован и утвержден в ходе встречи лидеров.

Напомним, что министр Венгрии по делам ЕС Янош Бока заявил, что сейчас Украина "очень далека от того, чтобы соответствовать критериям вступления". Он ожидает, что Украина обязуется принять план действий, в том числе и по улучшению прав нацменьшинств. Со своей стороны Венгрия подготовила список из 11 пунктов. По словам министра, важнейшим вопросом является структура институтов меньшинств, в частности культурных и образовательных.