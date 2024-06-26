Особиста зустріч французького та угорського очільників має відбутися вже 26 червня. Політики проведуть свою розмову у Парижі.

До теми Процес буде вимогливим: як у Люксембурзі розпочались перемовини про вступ України в Євросоюз

Макрон хоче переконати Орбана у підтримці України

Журналісти Zeit розповіли, що угорський прем'єр-міністр Орбан, відомий своїм небажанням допомагати Україні, відвідає Париж у зв'язку з майбутнім головуванням Угорщини в Раді ЄС. Цю інформацію підтвердили в Єлисейському палаці. Зустріч між двома лідерами запланована напередодні наступного саміту ЄС, який відбудеться 27 червня.

Водночас Орбан уже встиг розкритикувати початок перемовин про вступ України в Європейський Союз, які розпочалися 25 червня в Люксембурзі. Глава угорського уряду сказав журналістам, що його країна "не згодна з цим процесом вступу", але пообіцяв не блокувати його. На думку Орбана, старт переговорів є "чисто політично мотивованим процесом".

У своїй заяві Орбан наголосив на необхідності ретельного вивчення потенційних наслідків прийняття до Європейського Союзу країни, яка перебуває у стані війни й "має нечіткі кордони". Орбан висловив особливе занепокоєння щодо впливу на сільське господарство ЄС, якщо країна зі значним сільськогосподарським потенціалом, як Україна, приєднається до союзу.

ЄС почав переговори про вступ України