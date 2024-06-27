В частности, с довольно длинным списком таких требований уже выступила Венгрия. Советник главы ОП Михаил Подоляк в интервью 24 Каналу объяснил, действительно ли Украине придется выполнять все ультиматумы Будапешта, чтобы вступить в ЕС.

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Требования Венгрии к Украине

На днях произошло очень важное, фактически историческое, событие для Украины – начаты переговоры о вступлении Украины в Европейский Союз. Однако для вступления Украины в ЕС Венгрия выдвинула ряд требований. Речь идет о списке из 11 пунктов.

Приведем несколько из них:

Признание школ даже с одним венгерским классом венгерскими школами.

Отмена нормы о том, какой процент венгров должен жить на определенной территории для признания ее венгерской.

Внесение изменений в избирательное законодательство для обеспечения представительства венгров в Верховной Раде.

Снятие требования к государственным деятелям по знанию государственного языка, позволяя им использовать венгерский.

Это слишком, безусловно. Так, любая страна может выдвинуть любые требования в рамках переговорных процессов, чтобы присоединиться к Европейскому Союзу. Любая страна будет защищать свои национальные интересы. Венгрия видит свои национальные интересы именно в такой, достаточно жесткий, способ защиты. Значит ли это, что Украина должна все это принять? Нет, дальше же будут переговорные процессы, в частности с Венгрией,

– пояснил Михаил Подоляк.

Советник главы ОП призвал спокойно относиться к требованиям, которые появляются в начале любого переговорного процесса (если говорится не о России). Ведь именно для этого и существуют переговоры, стороны будут обсуждать все вопросы, отвергая или принимая какие-то из них.

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"Да, эти предложения могут нам казаться странными, но у Венгрии есть право эти, скажем, условия выдвигать. Примут ли их? Безусловно, что-то будет продискутировано, что-то будет не принято, что-то будет принято в другом виде. Еще раз, это переговоры, и это очень хорошо. Мы понимаем позицию Венгрии или других стран", – подчеркнул Подоляк.

Украина будет отстаивать национальные интересы

Страны ЕС могут действительно предлагать ограничения разного рода, чтобы, например, защитить своих национальных производителей в определенной отрасли и тому подобное. То есть речь идет не только о вопросах структуры Украины как государства с точки зрения правил, регламентации, правоохранительной деятельности и судебной системы.

Это будут общие будут переговорные позиции. В целом Европейский Союз будет говорить, что, чтобы конкурировать на европейском рынке, наше государство должно иметь определенный вид. Мы будем это дискутировать, вносить коррективы, принимать соответствующие законы. Так же любая отдельная страна может внести свои предложения,

– отметил Подоляк.

При этом следует понимать, что Украина также будет защищать собственные интересы на переговорах.

"Я хотел бы, чтобы здесь не было спекуляций. Венгрия, во всем, что касается Закарпатья, всегда выдвигает максимально жесткие требования. Это нормально. Подчеркиваю, что единственная страна, с которой точно не надо проводить никакие переговоры, пока она не поймет, что такое международное право, это Россия. Потому что Россия это не о переговорах или договоренностях. Россия это всегда об оперативной паузе перед следующими этапами войны в том или ином формате", – подытожил советник председателя ОП.