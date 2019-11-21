Россия не сможет скрыть повреждения украинских кораблей, – эксперт

Москва должна ответить за захват наших кораблей и моряков, согласно международному праву. Нападение на корабли считается нападением на государство.

Об этом 24 каналу рассказал военный эксперт Игорь Лосев.

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Претензии России выставлять необходимо. Украинские судебные органы уже об этом заявили – будет судебный процесс из-за захвата кораблей, нанесения повреждений морякам,

– говорит Игорь Лосев.

Как подчеркивает специалист, Россия не сможет скрыть нанесенные повреждения нашим кораблям. Есть пробоина в корпусе корабля, нанесенная российским снарядом. Впрочем, замечает Лосев, Россия до сих пор не отдала захваченные корабли в Крыму. За это тоже надо выставлять России большие счета. А там несколько десятков кораблей.

Эксперт также добавляет: если на этих судах было секретное оборудование, то однозначно Россия его захватила.

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"Захваченные Россией корабли – маленькие, не могут быть использованы во время сильного шторма. Их боевая сила ограничена. Там даже нет ракетного вооружения. Украине нужно развивать военный флот", – отметил Игорь Лосев.

Аналитик уверен, что только так возможно контролировать Черное и Азовское моря. "Иначе будем отрезаны от моря и превратимся в провинциальное сухопутное государство, которое потеряет больше половины геополитического веса в мире", – предупредил Игорь Лосев.

Захват и возвращение украинских кораблей. Главное:

25 ноября 2018 года в районе Керченского пролива пограничный корабль России протаранил буксир украинских военных. РФ обвинила судна ВМС в том, что они неправомерно вошли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и направлялись к Керченскому проливу.

Тогда же агрессор захватил 2 украинских корабля и взял в плен 24 украинских моряков. Их впоследствии арестовали в оккупированном Крыму и вывезли в московские СИЗО.

В мае Международный трибунал ООН по морскому праву обязал Россию немедленно освободить пленных моряков и захваченные суда "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу". Однако этого так и не произошло.

7 сентября РФ и Украина провели обмен удерживаемыми, во время которого на Родину вернулись 24 военнопленные моряки.

Утром 18 ноября Россия же вернула Украине военные корабли "Бердянск", "Никополь" и буксир "Яны Капу". Передача прошла в открытом Черном море.

Кремль утверждает, что передача никак не связана с решением Международного трибунала ООН и запланированным на 9 января саммитом нормандского формата.

Украинские военные корабли "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" прибыли в Очаков на Николаевщине вечером 20 ноября.

Бронекатер "Никополь" зашел в Очаков: виде​о