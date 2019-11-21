Росія не зможе приховати пошкодження українських кораблів, – експерт

Москва має відповісти за захоплення наших кораблів і моряків, згідно міжнародного права. Напад на кораблі вважається нападом на державу.

Про це 24 каналу розповів військовий експерт Ігор Лосєв.

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Претензії Росії виставляти необхідно. Українські судові органи вже про це заявили – буде судовий процес через захоплення кораблів, нанесення ушкоджень морякам,

– говорить Ігор Лосєв.

Як підкреслює фахівець, Росія не зможе приховати нанесені пошкодження нашим кораблям. Є пробоїна в корпусі корабля, завдана російським снарядом. Утім, зауважує Лосєв, Росія досі не віддала захоплені кораблі в Криму. За це теж треба виставляти Росії великі рахунки. А там кілька десятків кораблів.

Експерт також додає: якщо на цих суднах було секретне обладнання, то однозначно Росія його захопила.

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"Захоплені Росією кораблі – маленькі, не можуть бути використані під час сильного шторму. Їхня бойова потуга обмежена. Там навіть немає ракетного озброєння. Україні потрібно розбудовувати військовий флот", –наголосив Ігор Лосєв.

Аналітик впевнений, що тільки так можливо контролювати Чорне і Азовське моря. "Інакше будемо відрізані від моря і перетворимося на провінційну сухопутну державу, яка втратить більше половини геополітичної ваги в світі," – попередив Ігор Лосєв.

Захоплення і повернення українських кораблів. Головне:

25 листопада 2018 року у районі Керченської протоки прикордонний корабель Росії протаранив буксир українських військових. РФ звинуватила судна ВМС у тому, що вони неправомірно увійшли в тимчасово закриту акваторію територіального моря РФ і прямували до Керченської протоки.

Тоді ж агресор захопив 2 українських кораблі та взяв в полон 24 українських моряків. Їх згодом арештували в окупованому Криму та вивезли до московських СІЗО.

У травні Міжнародний трибунал ООН з морського права зобов’язав Росію негайно звільнити полонених моряків і захоплені судна "Бердянськ", "Нікополь" та "Яни Капу". Проте цього так і не відбулося.

7 вересня РФ та Україна провели обмін утримуваними, під час якого на Батьківщину повернулися 24 військовополонені моряки.

Вранці 18 листопада Росія таки повернула Україні військові кораблі "Бердянськ", "Нікополь" та буксир "Яни Капу". Передача пройшла у відкритому Чорному морі.

Кремль переконує, що передача ніяк не пов'язана з рішенням Міжнародного трибуналу ООН та запланованим на 9 січня самітом нормандського формату.

Українські військові кораблі "Бердянськ", "Нікополь" та "Яни Капу" прибули до Очакова на Миколаївщині увечері 20 листопада.

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