19:59
23 лист 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ГОЛОДОМОР ПОМАРАНЧЕВА РЕВОЛЮЦІЯ РЕВОЛЮЦІЯ ГІДНОСТІ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Космічне багатство Рогозіна. Росіяни ловлять іноземних агентів
      Вєсті Кремля
      23:01, 22 листопада
      Вєсті.UA: Хатинка для Діда Мороза за 6 мільйонів. Навчання "слуг народу"
      Вєсті.UA
      20:35, 22 листопада
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      24 Канал Новини Новини України
      ГОЛОДОМОР ПОМАРАНЧЕВА РЕВОЛЮЦІЯ РЕВОЛЮЦІЯ ГІДНОСТІ

      Як у Росії пояснюють зникнення спідньої білизни моряків із захоплених кораблів

      335 Читать новость на русском
      Адвокат розповів, як у Росії пояснюють зникнення особистих речей із кораблів / Цензор.нет

      У Росії заявили, що деякі особисті речі українських моряків на захоплених в Керченській протоці кораблях "згнили через вогкість". Саме тому їх нібито знищили.

      Так нібито сталось із одягом. Про це сказав повідомив адвокат українських моряків Микола Полозов в ефірі ObozTV.

      Важливо: ФСБ відновило слідство у справі проти українських моряків

      Звільнений із полону моряк Андрій Ейдер раніше повідомив, що з корабля серед іншого зникла навіть його спідня білизна.

      Як мені пояснили слідчі, через вологість і умови утримання – кораблі були без догляду – частина речей, які там залишилися, були дуже сильно пошкоджені... Простіше кажучи, деякі предмети одягу згнили. Тому вони не стали їх віддавати, а знищили,
      – розповів він.

      Адвокат уточнив, що кораблі близько 10 місяців перебували фактично без нагляду.

      "Їх пришвартували в Керчі, де прикордонний мол. Провели на них якісь слідчі дії, вилучили все, що необхідно. І вони ось так і стояли", – пояснив Полозов.

      Він також додав, що серед офіційно вилучених речей – всі боєприпаси, особиста стрілецька зброя і штатне озброєння (автомати Калашникова, пістолети, гранати), а також мобільні телефони, комп'ютери та флеш-накопичувачі моряків.

      Росіяни вилучили радіонавігаційне обладнання. "Там американська система встановлена. На мій погляд, вона може становити інтерес для російських військових. Тобто це вже область промислової або військової розвідки,
      – зазначив Полозов. 

      Командувач Військово-морськими силами України Ігор Воронченко повідомив, що росіяни фактично "угробили" кораблі – познімали навіть плафони, розетки і унітази. Про поганий стан кораблів ВМС сказав і українських моряків Микола Полозов. Повний переіл усіх пошкоджень та зникнень – тут.

      Читайте також: Кораблі – це прекрасно, але у нас війна, – Зеленський про прориви у стосунках з РФ

      Полон та повернення українських кораблів: соновне

      25 листопада 2018 року росіяни затримали із застосуванням зброї в районі Керченської протоки український буксир "Яни Капу" і малі броньовані артилерійські катери "Бердянськ" і "Нікополь", що прямували з Одеси до Маріуполя.

      Міжнародний трибунал ООН з морського права 25 травня 2019 року ухвалив, що Росія повинна звільнити українських моряків і передати Україні українські судна.

      У Росії 24 українських моряків звинувачують у "незаконному перетині кордону із застосуванням насильства чи загрози його застосування". Попри це вони повернулися до України 7 вересня 2019 року в рамках взаємного звільнення Україною і Росією утримуваних осіб.

      ► Після того, як з'явилась дата проведення нормандської зустрічі (9 грудня), росЗМІ повідомили про наміри Росії повернути Україні захоплені кораблі до цього часу.

      ► Однак згодом у МЗС РФ цю заяву спростували і наголосили, що передача не пов'язана з зустріччю лідерів Росії, України, Німеччини та Франції.

      Екіпаж захоплених кораблів
      Екіпаж захоплених кораблів / Інфографіка 24 каналу

      Аварія танкера біля Одеси: забруднення води у 157 разів перевищує норму
      сьогодні
      6289
      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини України Новини політики Повернення захоплених кораблів Водний транспорт Україна – Росія Конфлікт в Азовському морі
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Ми потребуємо емпатії – важливої навички сучасності: як її розвинути
      сьогодні , 19:00 Ми потребуємо емпатії – важливої навички сучасності: як її розвинути
      Блог Соцмережі 198
      Про тюремні тортури та як витримав голодування: ексклюзивне інтерв'ю з Володимиром Балухом
      сьогодні , 19:00 Про тюремні тортури та як витримав голодування: ексклюзивне інтерв'ю з Володимиром Балухом
      Віталій Дейнега 226
      Хто з політиків вирішив підтримати Ляшка і викрив свою співпрацю з Ахметовим
      сьогодні , 17:00 Хто з політиків вирішив підтримати Ляшка і викрив свою співпрацю з Ахметовим
      Сергій Лещенко 2333
      Річниця чи реквієм: висновки і прогнози після шести років Революції Гідності
      сьогодні , 16:04 Річниця чи реквієм: висновки і прогнози після шести років Революції Гідності
      Наталя Ромашова 225
      Як вразити HR-менеджерів на співбесіді: поради коучів
      сьогодні , 16:00 Як вразити HR-менеджерів на співбесіді: поради коучів
      Блог Медіа 374
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук