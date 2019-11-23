Як у Росії пояснюють зникнення спідньої білизни моряків із захоплених кораблів

У Росії заявили, що деякі особисті речі українських моряків на захоплених в Керченській протоці кораблях "згнили через вогкість". Саме тому їх нібито знищили.

Так нібито сталось із одягом. Про це сказав повідомив адвокат українських моряків Микола Полозов в ефірі ObozTV.

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Звільнений із полону моряк Андрій Ейдер раніше повідомив, що з корабля серед іншого зникла навіть його спідня білизна.

Як мені пояснили слідчі, через вологість і умови утримання – кораблі були без догляду – частина речей, які там залишилися, були дуже сильно пошкоджені... Простіше кажучи, деякі предмети одягу згнили. Тому вони не стали їх віддавати, а знищили,

– розповів він.

Адвокат уточнив, що кораблі близько 10 місяців перебували фактично без нагляду.

"Їх пришвартували в Керчі, де прикордонний мол. Провели на них якісь слідчі дії, вилучили все, що необхідно. І вони ось так і стояли", – пояснив Полозов.

Він також додав, що серед офіційно вилучених речей – всі боєприпаси, особиста стрілецька зброя і штатне озброєння (автомати Калашникова, пістолети, гранати), а також мобільні телефони, комп'ютери та флеш-накопичувачі моряків.

Росіяни вилучили радіонавігаційне обладнання. "Там американська система встановлена. На мій погляд, вона може становити інтерес для російських військових. Тобто це вже область промислової або військової розвідки,

– зазначив Полозов.

Командувач Військово-морськими силами України Ігор Воронченко повідомив, що росіяни фактично "угробили" кораблі – познімали навіть плафони, розетки і унітази. Про поганий стан кораблів ВМС сказав і українських моряків Микола Полозов. Повний переіл усіх пошкоджень та зникнень – тут.

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Полон та повернення українських кораблів: соновне

► 25 листопада 2018 року росіяни затримали із застосуванням зброї в районі Керченської протоки український буксир "Яни Капу" і малі броньовані артилерійські катери "Бердянськ" і "Нікополь", що прямували з Одеси до Маріуполя.

► Міжнародний трибунал ООН з морського права 25 травня 2019 року ухвалив, що Росія повинна звільнити українських моряків і передати Україні українські судна.

► У Росії 24 українських моряків звинувачують у "незаконному перетині кордону із застосуванням насильства чи загрози його застосування". Попри це вони повернулися до України 7 вересня 2019 року в рамках взаємного звільнення Україною і Росією утримуваних осіб.

► Після того, як з'явилась дата проведення нормандської зустрічі (9 грудня), росЗМІ повідомили про наміри Росії повернути Україні захоплені кораблі до цього часу.

► Однак згодом у МЗС РФ цю заяву спростували і наголосили, що передача не пов'язана з зустріччю лідерів Росії, України, Німеччини та Франції.



Екіпаж захоплених кораблів / Інфографіка 24 каналу