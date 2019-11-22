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      ФСБ відновило слідство у справі проти українських моряків

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      ФСБ знову розслідує справу захоплених українських моряків / фото: ОПУ

      Після повернення Україні незаконно захоплених у Керченській протоці кораблів ФСБ відновило слідство у справі проти українських військових моряків. Через відновлене слідство захист українців призупинив ознайомлення з матеріалами справи.

      Ознайомлення буде продовжено після завершення слідства, повідомляє "ТАСС" з посиланням на слова адвоката українських моряків Миколу Полозова.

      До слова: У Гаазі пройшли перші слухання справи про захоплення Росією українських моряків і суден

      Слідчі дії відновлено у зв'язку з передачею військових кораблів Україні. Натомість ознайомлення захистом з матеріалами справи призупинено,
      – сказав адвокат.

      За його словами, захист продовжить ознаййомлення з матеріалами після завершення розслідування.

      "Дані, які з'являться у ході відновленого слідства, будуть включені в додатковий розділ справи", – підкреслив Микола Полозов.

      Що відомо про звільнення українців з полону РФ?Вранці 7 вересня Росія та Україна провели обмін утримуваними за схемою "35 на 35". Літак з полоненими українцями приземлився в київському "Борисполі" близько 14 години.

      На Батьківщину повернулися 24 військовополонені моряки, які були захоплені біля Керченської протоки, та 11 політв'язнів: Роман Сущенко, Володимир Балух, Олександр Кольченко, Микола Карпюк, Станіслав Клих, Павло Гриб, Артур Панов, Олексій Сизонович та Олег Сенцов.

      Навіть після звільнення ФСБ продовжувало розслідування щодо захоплених у Керченській протоці моряків. Його було призупинено лише на час, поки тривав процес повернення Україні її кораблів.

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      сьогодні
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      Автор: Василь Денисюк
      Теги: Новини України Новини політики Українські моряки в полоні ФСБ Новини Росії Конфлікт в Азовському морі Повернення захоплених кораблів
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