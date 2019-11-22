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      ФСБ возобновило следствие по делу против украинских моряков

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      ФСБ снова расследует дело захваченных украинских моряков / фото: ОПУ

      По возвращении Украине незаконно захваченных в Керченском проливе кораблей ФСБ возобновило следствие по делу против украинских военных моряков. Из-за восстановленого следствия защита украинцев приостановила ознакомление с материалами дела.

      Ознакомление будет продолжено после завершения следствия, сообщает "ТАСС" со ссылкой на слова адвоката украинских моряков Николая Полозова.

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      Следственные действия возобновлены в связи с передачей военных кораблей Украине. Взамен ознакомление защиты с материалами дела приостановлено,
      – сказал адвокат.

      По его словам, защита продолжит ознакомление с материалами после завершения расследования.

      "Данные, которые появятся в ходе возобновленного следствия, будут включены в дополнительный раздел дела", – подчеркнул Николай Полозов.

      Что известно об освобождении украинцев из плена РФ?
      Утром 7 сентября Россия и Украина провели обмен удерживаемыми по схеме "35 на 35". Самолет с пленными украинцами приземлился в киевском "Борисполе" около 14 часов.

      На Родину вернулись 24 военнопленные моряки, которые были захвачены у Керченского пролива, и 11 политзаключенных: Роман Сущенко, Владимир Балух, Александр Кольченко, Николай Карпюк, Станислав Клих, Павел Гриб, Артур Панов, Алексей Сизонович и Олег Сенцов.

      Даже после освобождения ФСБ продолжало расследование в отношении захваченных в Керченском проливе моряков. Оно было приостановлено лишь на время, пока длился процесс возвращения Украине ее кораблей.

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      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Новости Украины Новости политики Новости России Возвращение захваченных кораблей Конфликт в Азовском море ФСБ Украинские моряки в плену
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