В каком состоянии Россия вернула военные корабли: Украина представила ОБСЕ фотодоказательства

Военные катера и буксир, которые Россия недавно вернула Украине, находятся в непригодном для использования по назначению состоянии. На кораблях фактически полностью отсутствует вооружение, боеприпасы, средства связи и наблюдения и множество другого имущества.

Об этом во время заседания Форума по сотрудничеству в области безопасности ОБСЕ заявил заместитель постоянного представителя Украины при международных организациях в Вене Игорь Лоссовский. Об этом передает Укринформ.

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Так, делегации стран-участниц ОБСЕ показали презентацию технического состояния возвращенных страной-агрессором кораблей. Украинская сторона подчеркнула: на военных катерах отсутствует стрелковое оружие, боеприпасы, средства связи, материальные средства. Кроме того, разукомплектованны морские средства навигации, ракетно-артиллерийское вооружение.

Даже туалетные помпы, системы дренажа в туалетных баках, отдельные элементы фекальной системы, бойлеры, большинство плафонов, розеток и ламп были демонтированы,

– отметил Лоссовский перед представителями ОБСЕ.

Повреждения на одном из украинских кораблей / фото Укринформ

Вмятины на украинских судах, которые вернула из плена Россия / фото Укринформ

Перед возвращением из украинских кораблей забрали оборудование / фото Укринформ

Больше всего от мародеров досталось буксиру "Яны Капу" / фото Укринформ



Б ез оборудования эти военные корабли Украины неисправны / фото Укринформ

В каком состоянии буксир "Яны Капу"

На всех возвращенных украинских кораблях присутствуют признаки мародерства со стороны России. Впрочем, больше всего их на буксире "Яны Капу". Судно имеет механические повреждения правого борта.

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"Все оборудование намеренно частично повреждено или демонтировано. Поскольку наземные и бортовые энергосистемы демонтированы, то невозможно обеспечить корабли электроэнергией и проверить работу вооружений и военного оборудования", – пояснил Лоссовский.

В таком состоянии Россия вернула военные корабли Украине / фото Укринформ



В каком состоянии украинские военные суда после возвращения России / фото Укринформ

Что известно о повреждении катера "Бердянск"

Он имеет 6 пробоин в районе ватерлинии и выше нее, а также – многочисленные механические повреждения верхней палубы.



В таком состоянии сейчас возвращенные Россией украинские военные корабли / фото Укринформ

Что известно о захвате и возвращении Россией украинских военных кораблей: