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      В каком состоянии Россия вернула военные корабли: Украина представила ОБСЕ фотодоказательства

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      Украина показала ОБСЕ состояние возвращенных Россией судов / Укринформ

      Военные катера и буксир, которые Россия недавно вернула Украине, находятся в непригодном для использования по назначению состоянии. На кораблях фактически полностью отсутствует вооружение, боеприпасы, средства связи и наблюдения и множество другого имущества.

      Об этом во время заседания Форума по сотрудничеству в области безопасности ОБСЕ заявил заместитель постоянного представителя Украины при международных организациях в Вене Игорь Лоссовский. Об этом передает Укринформ.

      К теме: Иначе как мародерами тех существ назвать не могу, – Хомчак о возвращенных кораблях

      Так, делегации стран-участниц ОБСЕ показали презентацию технического состояния возвращенных страной-агрессором кораблей. Украинская сторона подчеркнула: на военных катерах отсутствует стрелковое оружие, боеприпасы, средства связи, материальные средства. Кроме того, разукомплектованны морские средства навигации, ракетно-артиллерийское вооружение.

      Даже туалетные помпы, системы дренажа в туалетных баках, отдельные элементы фекальной системы, бойлеры, большинство плафонов, розеток и ламп были демонтированы,
      – отметил Лоссовский перед представителями ОБСЕ.

      катери пробоїни викрадена техніка кораблі українські кораблі РосіяПовреждения на одном из украинских кораблей / фото Укринформ

      кораблі катери українські кораблі РосіяВмятины на украинских судах, которые вернула из плена Россия / фото Укринформ

      українські катери Росія пошкодженняПеред возвращением из украинских кораблей забрали оборудование / фото Укринформ

      українські катери Росія військові корабліБольше всего от мародеров досталось буксиру "Яны Капу" / фото Укринформ

      українські катери кораблі Росія
      Б      ез оборудования эти военные корабли Украины неисправны / фото Укринформ

      В каком состоянии буксир "Яны Капу"

      На всех возвращенных украинских кораблях присутствуют признаки мародерства со стороны России. Впрочем, больше всего их на буксире "Яны Капу". Судно имеет механические повреждения правого борта.

      Актуально: Как в России объясняют исчезновение нижнего белья моряков с захваченных кораблей

      "Все оборудование намеренно частично повреждено или демонтировано. Поскольку наземные и бортовые энергосистемы демонтированы, то невозможно обеспечить корабли электроэнергией и проверить работу вооружений и военного оборудования", – пояснил Лоссовский.

      військові кораблі катери Україна РосіяВ таком состоянии Россия вернула военные корабли Украине / фото Укринформ

      катери кораблі Україна Росія
      В каком состоянии украинские военные суда после возвращения России / фото Укринформ

      Что известно о повреждении катера "Бердянск"

      Он имеет 6 пробоин в районе ватерлинии и выше нее, а также – многочисленные механические повреждения верхней палубы.

      катери Україна Росія кораблі
      В таком состоянии сейчас возвращенные Россией украинские военные корабли / фото Укринформ

      Что известно о захвате и возвращении Россией украинских военных кораблей:

      • 25 ноября 2018 года в районе Керченского пролива пограничный корабль России протаранил буксир украинских военных. Свой шаг в России аргументировали тем, что якобы судна ВМС неправомерно вошли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и направлялись к Керченскому проливу.
      • Тогда же агрессор захватил 3 украинских корабля (буксир "Яны Капу", катера "Никополь" и "Бердянск") и взял в плен 24 украинских моряков. Их позже арестовали в оккупированном Крыму и вывезли в московские СИЗО.
      • Военнопленных моряков Россия вернула Украине 7 сентября в рамках масштабного обмена, а вот корабли агрессор отдал аж 18 ноября, почти через год после их захвата.
      • Корабли возвращались в Очаков в сопровождении спецтехники – буксиров "Титан", "Гайдамака", поисково-спасательного корабля "Сапфир" и малого разведывательного корабля "Переяслав".
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      Автор: Ирина Выхрущ
      Теги: Новости Украины Новости политики Конфликт в Азовском море Украина – Россия ОБСЕ Водный транспорт Возвращение захваченных кораблей
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