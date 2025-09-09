Сколько Россия поставляет нефти в Индию?
В 2024 году поставки российской нефти в Индию превысили 1,7 миллиона баррелей в день. Это позволило стране войти в тройку лидеров по импорту "черного золота" Москвы, сообщает 24 Канал со ссылкой на Visual Capitalist.
Около трети от всех поставок российской нефти закупает крупнейший по капитализации на рынке конгломерат Индии – компания Reliance Industries.
По данным Института энергетики, пятерку крупнейших поставщиков сырой нефти в Индию в прошлом году составили:
- Россия – 1 754 тысячи баррелей в день;
- Ирак – 1 005 тысячи баррелей в день;
- Саудовская Аравия – 622 тысячи баррелей в день;
- Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) – 435 тысячи баррелей в день;
- и США – 158 тысяч баррелей в день.
Кто крупнейшие поставщики нефти в Индию / Visual Capitalist
Как видим, Россия значительно обогнала по объемам импорта всех других поставщиков нефти.
- Из Ирака Индия закупает около 30% от всех нефтяных поставок, только Китай покупает больше.
- В то же время импорт американской нефти в 2024 году составил всего 158 тысяч баррелей в сутки, то есть менее чем десятую часть от общего импорта.
После вторжения России в Украину импорт российской нефти Индией резко вырос, что усилило напряженность в отношениях с США,
– отмечает издание.
Это привело к введению Вашингтоном разрушительных тарифов, после чего крупные НПЗ Индии заявили, что приобретут большие партии нефти в США, чтобы сократить торговый дисбаланс между странами.
- В частности, Indian Oil Corp в августе приобрела 5 миллионов баррелей нефти из США.
- А компания Reliance Industries закупила еще 2 миллиона баррелей американской нефти.