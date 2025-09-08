Как пошлины Трампа повлияли на экономику Индии?
Главный экономический советник Индии В. Ананта Нагесваран заявил, что введенные президентом США Дональдом Трампом 50-процентные пошлины могут сократить валовой внутренний продукт страны на пол 0,5% уже в этом году, пишет 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.
Я надеюсь, что дополнительные штрафные тарифы окажутся временной мерой. В зависимости от того, как долго они сохранятся в течение текущего финансового года, их влияние на ВВП может составить от 0,5% до 0,6%,
– сказал Нагесваран.
По его словам, если неопределенность вокруг тарифов затянется и на следующий финансовый год, последствия будут "более существенными", что создаст серьезный риск для индийской экономики.
Что известно о тарифах Трампа?
В прошлом месяце Трамп удвоил пошлины на индийские товары до 50% в ответ на закупку Индией российской нефти. Это самые высокие тарифы в Азии, которые делают индийскую продукцию неконкурентоспособной по сравнению с товарами из Вьетнама и Бангладеш.
Правительство сохраняет прогноз роста экономики на уровне 6,3-6,8% в финансовом году, который завершится в марте 2026 года. При этом в квартале с апреля по июнь рост составил 7,8% – максимальный показатель более чем за год,
– добавил Нагесваран.
США остаются крупнейшим экспортным рынком Индии, и сильнее всего новые пошлины ударят по трудоемким секторам, таких как текстильная и ювелирная промышленность.
Сокращение потребительских и прямых налогов, а также инфляция, которая снизилась до минимального уровня за последние восемь лет, являются важными факторами поддержки экономики, поскольку они увеличивают располагаемые доходы и расходы населения,
– отметил главный экономический советник Индии.
На прошлой неделе Индия снизила налог на товары и услуги для большинства товаров повседневного спроса, чтобы стимулировать внутренний рынок. Нагесваран прогнозирует, что эта налоговая реформа может добавить к ВВП 0,2-0,3%.
Примечательно! Аналитики отмечают, что в этом году Индия достигнет целевого уровня бюджетного дефицита в 4,4%, чему будут способствовать большие перечисления от центрального банка и приватизация активов. Это позволит компенсировать возможное снижение доходов.
Что нужно знать об отношениях США и Индии?
США ввели импортные пошлины в размере 50% на товары из Индии. Среди причин такого решения называются, в частности, активные закупки Индией российской нефти. Пошлины, вступившие в силу 27 августа, касаются более половины всего объема индийского экспорта в Соединенные Штаты.
Несмотря на давление, Индия не только не отказывается от российской нефти, но и планирует увеличить ее закупки в сентябре на 10-20%. Такое решение объясняют экономической выгодой благодаря значительным скидкам от российских поставщиков.
Министр финансов Нирмала Ситхараман заявила, что Индия намерена и в дальнейшем покупать российскую нефть. Она подчеркнула, что страна сама решает, что покупать, исходя из своих национальных интересов, и что вопрос о том, где покупать нефть, должна решать исключительно сама Индия.