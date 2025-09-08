Почему Украина импортирует дизель из Индии?

В частности, Украина начала импортировать дизель из Индии, которая является одним из крупнейших покупателей российской нефти, сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

Издание отмечает, что украинская власть не предоставляет полной информации о масштабах разрушений своих НПЗ и топливных хранилищ российскими дронами и ракетами.

Однако представитель украинской консалтинговой компании A-95 Сергей Куюн отметил, что в июне Кременчугский нефтеперерабатывающий завод, по которому Россия нанесла многочисленные удары крылатыми и баллистическими ракетами, в конце концов разрушили окончательно.

В итоге Украине пришлось покупать топливо индийского происхождения.

Рынок поспешил закупить все доступное. А доступное было из Индии. Мы его сами не транспортируем; международные трейдеры доставляют его в Турцию и Румынию, а мы покупаем то, что уже доступно,

– рассказал Куюн.

По словам аналитика, индийское топливо подходит для закупок по украинским стандартам. Поэтому, мол, часть дизеля для своих нужд якобы приобрело Минобороны Украины, хотя в ведомстве эту информацию и не комментируют.

Куюн не уточнил, какой объем индийского дизеля приобрела Украина. Впрочем добавил, что индийский дизель неожиданно составил 10% на топливном рынке.

Стоит знать! До начала полномасштабного вторжения России в 2022 году Украина в основном закупала дизельное топливо из Беларуси и РФ для покрытия дефицита внутреннего производства. После начала войны главным источником импорта стали западные европейские страны.