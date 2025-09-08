Чому Україна імпортує дизель з Індії?

Зокрема, Україна почала імпортувати дизель з Індії, яка є одним із найбільших покупців російської нафти, повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters.

Видання зазначає, що українська влада не надає повної інформації про масштаби руйнувань своїх НПЗ та паливних сховищ російськими дронами і ракетами.

Однак представник української консалтингової компанії A-95 Сергій Куюн зазначив, що у червні Кременчуцький нафтопереробний завод, по якому Росія завдала численних ударів крилатими та балістичними ракетами, зрештою зруйнували остаточно.

У підсумку Україні довелося купувати паливо індійського походження.

Ринок поспішив закупити все доступне. А доступне було з Індії. Ми його самі не транспортуємо; міжнародні трейдери доставляють його до Туреччини та Румунії, а ми купуємо те, що вже доступне,

– розповів Куюн.

За словами аналітика, індійське пальне підходить для закупівель за українськими стандартами. Тому, мовляв, частину дизеля для своїх потреб нібито придбало Міноборони України, хоча у відомстві цю інформацію й не коментують.

Куюн не уточнив, який обсяг індійського дизелю придбала Україна. Втім додав, що індійський дизель несподівано склав 10% на паливному ринку.

Варто знати! До початку повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році Україна здебільшого закуповувала дизельне пальне з Білорусі та РФ для покриття дефіциту внутрішнього виробництва. Після початку війни головним джерелом імпорту стали західні європейські країни.