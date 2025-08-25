Що відбувається з нафтопродуктами у Росії?

Це робиться для подолання дефіциту на внутрішньому ринку, пише 24 Канал з посиланням на CNN.

Згідно з інформацією, Україна зосереджує удари дронами по нафтопереробних заводах, насосних станціях і паливних потягах. Лише цього місяця українські дрони атакували щонайменше десять ключових енергетичних об’єктів Росії, за підрахунками CNN.

За даними української розвідки, обсяг переробки заводів, які зазнали ударів, становить понад 44 мільйони тонн продукції на рік – понад 10% від загальної потужності Росії,

– йдеться у матеріалі.

Серед цілей – гігантський завод "Лукойл" у Волгограді, найбільший на півдні Росії. Також раніше цього місяця було атаковано великий завод у Саратові. А на іншому заводі – у Ростовській області – пожежі продовжували горіти ще в суботу, більш ніж через дві доби після удару.

У кількох регіонах Росії та в анексованому Криму повідомляють про дефіцит бензину. Зокрема активіст проукраїнського руху "Жовта стрічка" в Криму написав у Telegram, що найпопулярніша марка бензину зникла.

Попри державні субсидії, російські споживачі платять більше на заправках. Оптові ціни на бензин на Санкт-Петербурзькій біржі зросли майже на 10% лише цього місяця і приблизно на 50% від початку року,

– додали у матеріалі.

Значна частина цього зростання перекладається на споживачів, особливо на Далекому Сході Росії. Й аналітики не очікують полегшення принаймні ще місяць.

Важливо! Військові постачання страждають менше, адже армія в основному потребує дизелю, запаси якого не так сильно зачеплені.

У кого Росія купує нафтопродукти?

У четвер українська зовнішня розвідка повідомила, що російські компанії терміново закуповують нафтопродукти в Білорусі для подолання дефіциту на внутрішньому ринку. Державний концерн "Белнефтехим" заявив, що минулого тижня "інтерес до білоруських нафтопродуктів на російському ринку різко зріс".

У CNN зазначили, що Україна також намагається перешкодити російському експорту нафти. Минулого тижня її дрони атакували нафтопровід "Дружба", який постачає російську нафту в Угорщину та Словаччину.

Обидві звернулися зі скаргами до ЄС, заявивши, що "цими атаками Україна шкодить у першу чергу не Росії, а Угорщині та Словаччині",

– розповіли у тексті.

Зверніть увагу! Зокрема Україна минулого тижня представила крилату ракету власного виробництва під назвою "Фламінго". Експерт із ракетних технологій Фабіан Гоффман зазначає, що для вразливих об’єктів, як-от дистиляційні колони нафтопереробних заводів, "летальний радіус" ракети становитиме понад 38 метрів, що здатне спричинити серйозні руйнування.

Що кажуть експерти?

Тим часом аналітики не очікують, що тисячі російських заправок залишаться без пального, проте вважають, що перебої посилять уже високу інфляцію і, ймовірно, призведуть до продовження заборони на експорт бензину восени, коли Кремль намагатиметься стримати ціни та забезпечити внутрішні поставки.

