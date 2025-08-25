Як зростають ціни на нафту після українських ударів?

Ціни на нафту зросли в понеділок 25 серпня, повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters.

Ф'ючерси на нафту марки Brent зросли на 0,19% до 67,86 доларів за барель. А ф'ючерси на нафту марки West Texas Intermediate (WTI) зросли на 0,24% до 63,81 доларів.

У виданні пов’язують це з тим, що 24 серпня Україна здійснила атаку дронами, що призвела до різкого зниження потужності реактора на одній з найбільших російських АЕС та спричинила пожежу на терміналі експорту палива в Усть-Лузі.

Крім того, пожежа на російському Новошахтинському НПЗ, спричинена атакою українського безпілотника, тривала вже четвертий день. Цей завод продає паливо переважно на експорт і має річну потужність близько 100 000 барелів на день.

Враховуючи успіх, якого Україна досягла у своїх атаках на російську нафтову інфраструктуру, ризики для сирої нафти зміщуються вгору,

– сказав ринковий аналітик IG Тоні Сікамор.

Що про ситуацію говорять у США?

Тим часом віце-президент США Джей Ді Венс заявив, що Росія зробила "значні поступки" щодо врегулювання війни з Україною шляхом переговорів.

Вони усвідомили, що не зможуть встановити маріонетковий режим у Києві. Це, звичайно, було головною вимогою на початку. І, що важливо, вони визнали, що будуть певні гарантії безпеки територіальної цілісності України,

– сказав Венс.

Однак президент США Дональд Трамп також поновив погрози запровадити санкції проти Росії, якщо протягом двох тижнів не буде досягнуто прогресу в мирному врегулюванні в Україні.

Що відомо про останні удари України по енергетиці Росії?