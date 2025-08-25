Як зростають ціни на нафту після українських ударів?
Ціни на нафту зросли в понеділок 25 серпня, повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters.
Ф'ючерси на нафту марки Brent зросли на 0,19% до 67,86 доларів за барель. А ф'ючерси на нафту марки West Texas Intermediate (WTI) зросли на 0,24% до 63,81 доларів.
У виданні пов’язують це з тим, що 24 серпня Україна здійснила атаку дронами, що призвела до різкого зниження потужності реактора на одній з найбільших російських АЕС та спричинила пожежу на терміналі експорту палива в Усть-Лузі.
Крім того, пожежа на російському Новошахтинському НПЗ, спричинена атакою українського безпілотника, тривала вже четвертий день. Цей завод продає паливо переважно на експорт і має річну потужність близько 100 000 барелів на день.
Враховуючи успіх, якого Україна досягла у своїх атаках на російську нафтову інфраструктуру, ризики для сирої нафти зміщуються вгору,
– сказав ринковий аналітик IG Тоні Сікамор.
Що про ситуацію говорять у США?
Тим часом віце-президент США Джей Ді Венс заявив, що Росія зробила "значні поступки" щодо врегулювання війни з Україною шляхом переговорів.
Вони усвідомили, що не зможуть встановити маріонетковий режим у Києві. Це, звичайно, було головною вимогою на початку. І, що важливо, вони визнали, що будуть певні гарантії безпеки територіальної цілісності України,
– сказав Венс.
Однак президент США Дональд Трамп також поновив погрози запровадити санкції проти Росії, якщо протягом двох тижнів не буде досягнуто прогресу в мирному врегулюванні в Україні.
Що відомо про останні удари України по енергетиці Росії?
- Україна збільшила атаки на російську енергетику, що призвело до рекордного зростання цін на бензин у Росії, попри заборону експорту пального. Українські дрони атакували щонайменше 10 об’єктів енергетичної інфраструктури Росії, включаючи заводи "Лукойл" у Волгограді, НПЗ у Саратові та Ростовській області, що викликало дефіцит бензину.
- Зокрема, вночі 24 серпня дрони атакували кілька регіонів Росії, включаючи Курську АЕС, порт "Усть-Луга" та Сизранський НПЗ. У міністерстві оборони Росії заявили, що засоби ППО нібито знищили 95 безпілотників над 13 регіонами та Кримом.
- Дрони СБУ та ССО завдали вогневого ураження по інфраструктурному об'єкту на території морського термінала "Усть-Луга". Це друга успішна атака на Усть-Луга в цьому році, що ускладнює Росії торгівлю нафтою та газом.