Как растут цены на нефть после украинских ударов?
Цены на нефть выросли в понедельник 25 августа, сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.
Фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 0,19% до 67,86 долларов за баррель. А фьючерсы на нефть марки West Texas Intermediate (WTI) выросли на 0,24% до 63,81 долларов.
В издании связывают это с тем, что 24 августа Украина осуществила атаку дронами, что привело к резкому снижению мощности реактора на одной из крупнейших российских АЭС и вызвала пожар на терминале экспорта топлива в Усть-Луге.
Кроме того, пожар на российском Новошахтинском НПЗ, вызванный атакой украинского беспилотника, продолжался уже четвертый день. Этот завод продает топливо преимущественно на экспорт и имеет годовую мощность около 100 000 баррелей в день.
Учитывая успех, которого Украина достигла в своих атаках на российскую нефтяную инфраструктуру, риски для сырой нефти смещаются вверх,
– сказал рыночный аналитик IG Тони Сикамор.
Что о ситуации говорят в США?
Между тем вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что Россия сделала "значительные уступки" по урегулированию войны с Украиной путем переговоров.
Они осознали, что не смогут установить марионеточный режим в Киеве. Это, конечно, было главным требованием в начале. И, что важно, они признали, что будут определенные гарантии безопасности территориальной целостности Украины,
– сказал Вэнс.
Однако президент США Дональд Трамп также возобновил угрозы ввести санкции против России, если в течение двух недель не будет достигнут прогресс в мирном урегулировании в Украине.
Что известно о последних ударах Украины по энергетике России?
- Украина увеличила атаки на российскую энергетику, что привело к рекордному росту цен на бензин в России, несмотря на запрет экспорта топлива. Украинские дроны атаковали не менее 10 объектов энергетической инфраструктуры России, включая заводы "Лукойл" в Волгограде, НПЗ в Саратове и Ростовской области, что вызвало дефицит бензина.
- В частности, ночью 24 августа дроны атаковали несколько регионов России, включая Курскую АЭС, порт "Усть-Луга" и Сызранский НПЗ. В министерстве обороны России заявили, что средства ПВО якобы уничтожили 95 беспилотников над 13 регионами и Крымом.
- Дроны СБУ и ССО нанесли огневое поражение по инфраструктурному объекту на территории морского терминала "Усть-Луга". Это вторая успешная атака на Усть-Луга в этом году, что затрудняет России торговлю нефтью и газом.