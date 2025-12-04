Цікаво, що у Криму продають бензин лише в обмеженій кількості й тільки один вид. Полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор та військовий експерт Роман Світан розповів 24 Каналу, що тимчасово окупований півострів став проблемою для росіян, адже туди дуже складно постачати все необхідне для військового і цивільного забезпечення.

Що чекає на Крим далі?

Роман Світан зауважив, що значну частину нафтопродуктів, які Росія постачає до Криму окупанти відправляють на фронт, зокрема на Запорізький та Херсонський напрямки.

Окрім цього, запаси пального зжирає російське населення, яке зараз окупувало Крим. Для нас ці люди окупанти, які не захищені жодними законами про збереження життя цивільного населення. Все тому, що вони на нашій території з російськими паспортами,

– сказав він.

Саме тому удари по російських нафтобазах та місцях, де окупанти зберігають пальне є для противника болючим.

Нагадаємо. Українські Сили спеціальних операцій знову атакували нафтобазу "Гвардійська" в Сімферопольському районі, завдавши удару безпілотниками по її помповій станції. Це ключовий елемент логістики окупаційних військ. У ССО наголосили, що такі удари спрямовані на послаблення можливостей російської армії вести наступальні дії.

Полковник запасу ЗСУ вважає, що найближчим часом такі атаки можуть посилитись, щоб були знищені всі місця, де росіяни зберігають нафтопродукти. Крім цього, на противника там, ймовірно, чекають і проблеми з енергетикою.

Які цілі Україна атакує у Криму?