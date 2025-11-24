Деталі розповідає 24 Канал із посиланням на телеграм-канал "Кримський вітер".

Що відомо про атаку на Крим?

За повідомленнями місцевих у соцмережах, перші два вибухи пролунали у районі аеродрому "Кача" о 22:18 та 22:20. Ще один сильний вибух стався в Севастополі о 22:25.

Користувачі також зазначають, що роботи російської протиповітряної оборони під час інциденту не було чутно.

Обставини подій поки що уточнюються.

Традиційно, росіяни почали скаржитися, буцімто Україна запустила понад 100 безпілотників у бік Криму та Севастополя.

