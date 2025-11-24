Основна увага окупантів наразі зосереджена на південній частині України, тож Крим слугує базою для ракетних та патрульних операцій Росії. Про це в етері телемарафону розповів речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук, пише 24 Канал.

Які цілі на території тимчасово окупованого Криму можуть уразити ЗСУ?

Плетенчук зазначає, що на півострові перебувають підрозділи морської піхоти російської армії, які за чисельністю "насправді вже є дивізією". Серед ключових цілей для українських військових є півдесятка аеродромів, з яких ворог патрулює повітряний простір та здійснює ракетні пуски. Крім того, на території Криму розташовані об'єкти матеріально-технічної бази для ремонту кораблів та склади пального і боєприпасів. За словами речника, у складі Чорноморського флоту Росії залишилось небагато кораблів, які ще не зазнали пошкоджень від атак ЗСУ.

Військовий наголосив, що робота ЗСУ триває, тож в Криму регулярно відбуваються "якісь ураження", зокрема за участі Військово-морських сил України.

Ця робота триватиме і надалі, звісно. Цілей там вистачає,

– додав речник.

Також він зазначив, що окупанти завдають балістичних ударів з Криму, зокрема по Одещині, а основна увага підрозділів ворожої армії, які розташовані на півострові, зосереджена на південній частині України.

Які об'єкти вже атакували українці в Криму?