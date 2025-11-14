Як розповів в ефірі 24 Каналу керівник безпекових програм Центру Глобалістики "Стратегія XXI" Павло Лакійчук, під прицілом була база зберігання БпЛА "Оріон". Ці безпілотники можуть нести КАБи та ФАБи.

Які вразливі цілі є у Росії?

Бойова частина в "Орінонів" не дуже велика, але вона може завдати серйозного ураження. Звісно, не такого як тепер завдає українська зброя. Наприклад, з'явилася інформації про можливу бойову роботу ракети "Фламінго" по порту в Туапсе. Це дійсно вражає.

Запуски були по району Феодосії. Туди ми проклали шлях і треба бити, поки не відновили стіну протиповітряної оборони, треба бити, поки є спроможність,

– наголосив Павло Лакійчук.

Він додав, що у Феодосії, Керчі, Туапсе, Анапі, ще є безліч військових цілей. Наприклад, не прилітало на російський аеродром морської авіації. Він поки поза увагою наших засобів ураження, але скоро ми дістанемось і туди.

А головне – це Новоросійськ. До нього дістатися найскладніше як морськими дронами, так і з повітря. У цьому місті є найбільший нафтовий термінал Росії. Також треба враховувати, що Чорне море у них єдине море, яке не замерзає взимку. Відповідно термінали також. У цьому їхня ключова перевага.

Зараз росіяни намагаються прикритися тим, що у Новоросійську ще є міжнародний термінал Каспійського трубопровідного консорціуму. Ворог хоче показати, що українці нібито б'ють по міжнародних нафтопроводах, але насправді це російські об'єкти,

– підкреслив Павло Лакійчук.

Все, що є у портах Новоросійськ, Туапсе, портах окупованого Криму входить до небезпечної зони. Про це попередили мореплавців ще у 2022 році. У цих місцях можуть бути вибухи, бо об'єкти, які там розміщенні, є законними цілями України.

Де саме вибухало у Криму?