В етері 24 Каналу генерал-лейтенант у відставці, військовий експерт, засновник БФ "Закриємо небо України" Ігор Романенко сказав, як росіяни вигадали "новий спосіб" захисту від атак. До слова, формування спецзагонів резервістів почалося ще до набрання чинності відповідних поправок до законодавства.

Цікаво Всю армаду туди, – генерал назвав головні цілі для ударів по території Росії

Як Росія захищається від українських атак?

Російська розвідка постійно працює. Окупанти вивчають всі інновації України й переймають та реалізують у себе ефективні методи боротьби з дроновими атаками. Зокрема йдеться про мобільні групи.

Зверніть увагу! Центр протидії дезінформації повідомив, що зараз у росіян серйозний дефіцит засобів протиповітряної оборони. Адже основну кількість ППО окупанти зосередили вздовж лінії фронту та навколо Москви.

За словами генерал-лейтенант у відставці, те, що зараз росіяни роблять для захисту критичної інфраструктури, дуже подібне до того, що обговорював Кабінет Міністрів у травні, а потім у червні було ухвалено групи протиповітряного захисту на базі добровольчих формувань територіальних громад.

Є відповідна постанова Кабінету Міністрів, згідно з якою залучають громадян, які не підлягають мобілізації. Держава зобов'язується забезпечувати озброєнням, навчати, оплачувати бойове чергування тощо,

– додав Романенко.

Одна з останніх українських інновацій – дрони-перехоплювачі. Росіяни уважно слідкують за цим й намагаються копіювати. Адже мають велику необхідність у захисті військових об'єктів. Ефективність українських ударів дедалі більше зростає. До того ж перед завданням ударів Сили оборони роблять коридори в протиповітряній обороні противника.

Останні атаки по Росії: що відомо?