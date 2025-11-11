Микола Маломуж, генерал армії і колишній голова Служби зовнішньої розвідки, в ефірі 24 Каналу заявив, що першочергово слід вражати саме ті обʼєкти, які щоденно завдають ударів по цивільних і військових. Він пояснив, що удари по енергетиці та нафтогалузі мають знецінити воєнні ресурси противника, послабити його можливості і зменшити кількість жертв серед цивільних.

У пріоритеті знищення військових баз і систем управління

Росія продовжує запускати ракети й дрони по українських містах з аеродромів і пускових майданчиків на своїй території. Щоб зменшити кількість жертв і послабити противника, українські сили мають зосередитись на знищенні цих об'єктів. Найважливіше вразити ті точки, звідки ворог координує удари.

У першу чергу треба знищувати те, що щодня й щоночі б'є по нас у Києві, Львові чи Дніпрі – це аеродроми, ракети й системи управління вогнем,

– сказав генерал.

Такі удари зменшують інтенсивність атак і порушують роботу російських військ. Пошкодження систем управління й логістики ускладнює підготовку ворога до нових обстрілів. Це допоможе врятувати життя мирних людей і дати українським підрозділам більше простору для дій.

Після ураження військових цілей наступним пріоритетом мають бути промислові вузли, що живлять армію. Йдеться про нафтопереробні заводи, системи перекачування пального та енергетичні центри, які забезпечують роботу оборонного комплексу. Ураження цих об'єктів зменшує можливості постачати пальне й електрику на фронт.

Нафтопереробка, нафтоперекачка – це кров війни, що забезпечує ресурси для ударів,

– підкреслив Маломуж.

Удари по електроенергетиці варто спрямовувати на вузли, що живлять підготовку військ і об'єкти ВПК. Пошкодження таких центрів ускладнює запуск ракет і дронів та сповільнює перекидання резервів. Це підрізає темп бойових дій і зменшує тиск на міста.

Як удари вплинуть на ситуацію всередині Росії?

Системні атаки по військових і енергетичних об'єктах можуть вдарити по стабільності всередині країни. Блекаути, зниження виробництва та відчуття беззахисності поступово руйнують довіру до влади. Це особливо помітно серед військових, які повертаються з фронту й бачать провали у власній державі.

Коли в Росії темрява і постійні вибухи, вони розуміють, що режим не справляється,

– наголосив генерал.

Ураження ключових цілей створює ефект деморалізації. Росіяни бачать, що обіцяних перемог немає, а втрати лише зростають і це послаблює бойовий дух армії.

"Вся армада дронів" має працювати по Росії

Для зміни ситуації на фронті потрібне масове застосування дронів і ракет великої дальності. Вони дозволяють знищувати інфраструктуру ворога й послаблювати його здатність воювати. Ураження військових і промислових об'єктів має стати постійною частиною української стратегії.

Уся армада дронів має працювати по енергетичних об'єктах Росії. Це знецінить їхній військово-промисловий комплекс і зламає віру в перемогу,

– підсумував генерал.

Такі удари зменшують кількість атак на українські міста і змушують росіян втрачати впевненість у своїй армії. Руйнування їхніх ресурсів показує, що війна для них стає безперспективною.

Що відомо про останні українські удари по території Росії