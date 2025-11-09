По обіді там чули нові вибухи. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на росЗМІ.

Що відомо про вибухи у Воронежі?

Близько 13 години дня за місцевим часом мешканці Воронежа почали повідомляти про вибухи.

Російські телеграм-канали стверджують, що "певео" нібито на підльоті до Воронежа "знищила БпЛА". До слова, через роботу російської ППО в Україні оголошували повітряну тривогу.

Традиційно у повідомленнях російських ЗМІ йдеться, що ані постраждалих, ані руйнувань немає.

Тим часом місцеві публікують відео, на якому видно задимлення після атаки.

Що відомо про нічну атаку на Воронеж?