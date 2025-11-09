После обеда там слышали новые взрывы. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на росСМИ.

Смотрите также Неспокойная ночь в Казани: после взрывов вспыхнул пожар на химзаводе

Что известно о взрывах в Воронеже?

Около 13 часов дня по местному времени жители Воронежа начали сообщать о взрывах.

Воздушная тревога в Воронеже: смотрите видео

Российские телеграмм-каналы утверждают, что "певео" якобы на подлете к Воронежу "уничтожила БпЛА". К слову, из-за работы российской ПВО в Украине объявляли воздушную тревогу.

Традиционно в сообщениях российских СМИ говорится, что ни пострадавших, ни разрушений нет.

Между тем местные публикуют видео, на котором видно задымление после атаки.

Последствия прилета по Воронежу: смотрите видео

Атака на Воронеж: смотрите видео

Что известно о ночной атаке на Воронеж?