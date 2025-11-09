Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы.

Что известно о воздушной тревоге 9 ноября?

Угроза применения баллистического вооружения с северо-востока,

– написали в Воздушных силах в 12:16.

Впоследствии мониторинговые каналы писали о пусках из района Воронежа на Днепр. Однако, на самом деле никаких целей не фиксировали.

Объясняют, что это была работа российской ПВО. В частности, росСМИ жаловались на ракетную атаку и взрывы в Воронеже.

Актуальные тревоги: смотрите на карте