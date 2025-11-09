Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.
Какие результаты работы ПВО?
Украинские города оказалась под очередной атакой России. Всего ночью 9 ноября враг запустил по Украине 69 ударных БпЛА. Среди них дроны типа Shahed, "Гербера" и другие. Среди всех целей около 50 были именно "Шахеды".
Предварительно, по состоянию на 09:00, противовоздушная оборона сбила или подавила 34 вражеских БПЛА на севере и востоке страны.
Беспилотники летели из нескольких направлений страны-агрессора: Курск, Миллерово, Орел, Приморско-Ахтарск.
Атаку отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины. Однако есть и попадания.
Зафиксировано попадание 32 ударных БпЛА на 9 локациях, а также падение сбитых (обломки) на одной локации,
– добавили военные.
По состоянию на утро атака продолжается, ведь несколько вражеских дронов до сих пор находятся в небе над Украиной.
Какие регионы были под атакой?
9 ноября российские войска обстреляли Одесскую область. Обломки повредили жилые дома, гараж, крыши двух домов и газовую трубу. Возгорание потушили пожарные.
Взрывы вечером 8 ноября слышали в Одесской области и в Запорожье.
В Днепре в минувшую атаку погибли люди, пострадали еще 13, среди травмированных есть дети. Несколько квартир разрушены.