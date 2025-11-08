Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

20:37, 8 ноября

УАБы в Донецкую область.

20:16, 8 ноября

УАБы на Сумщину.

19:50, 8 ноября

БПЛА в Новгород-Северском и Корюковском районах Черниговской области, курс юго-западный.

19:28, 8 ноября

БПЛА в Павлоградском районе Днепропетровской области, курс на Павлоград с севера.

19:07, 8 ноября

БПЛА на Полтавщине, курс на Днепропетровщину.