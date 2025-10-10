Директор Центра исследований энергетики Александр Харченко рассказал в эфире 24 Канала, что большинство объектов энергетики имеют несколько уровней защиты. Говорится, в частности о ключевых трансформаторах.

Готова ли Украина к атакам России по энергетике?

Александр Харченко отметил, что защита, которую имеют определенные объекты нашей энергетики, не способна противостоять 2 – 3 баллистическим ракетам в одну точку. Россияне уже наносили такие удары по Киеву. Это привело к масштабным разрушениям и сложной работе по восстановлению того, что возможно.

Но защита второго уровня и даже первого значительно смягчает результаты атак. Московиты сейчас хорошо понимают, что там, где раньше они наносили удар 1 дроном или ракетой и объект просто переставал работать, то сейчас на каждый такой объект они тратят десятки дронов и ракет для того, чтобы достичь того же эффекта,

– сказал он.

Поэтому, по словам директора Центра исследований энергетики, надежды россиян добиться мегапроблем для Украины напрасны.

Все потому, что, несмотря на непростую ситуацию с энергетикой, ситуация управляемая. Есть государственные компании, которые отвечают за электроэнергию и газоснабжение, поэтому продолжаются активные работы по восстановлению, которые должны быть успешными.

Как Россия разрушает украинскую энергетику?