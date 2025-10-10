Чего ждать от российских обстрелов зимой?

Россияне прогнозируемо усиливают обстрелы энергосистемы Украины, отдавая предпочтение точечным массированным ударам по объектам инфраструктуры. Об этом рассказал в комментарии 24 Каналу эксперт по энергетике Андрей Закревский.

По подсчету эксперта, при имеющейся частоте российских обстрелов энергетики, ближайшие 4,5 месяца Украина будет испытывать атаки на инфраструктуру в среднем каждые 3-4 дня.

Андрей Закревский заместитель директора Ассоциации энергетических и природных ресурсов Украины Будут точечные удары. Если они продолжатся с такой же частотой, чисто арифметически я посчитал, что до 40 таких ударов может быть в течение осенне-зимнего периода. Всегда есть вероятность того, что вашему району достанется, потому что они сейчас будут брать один, два, три объекта и массированно на них нападать. Ударить полностью по всей территории Украины, как они раньше это делали, сейчас невозможно.

Учитывая тенденцию к регулярным обстрелам энергосистемы, эксперт рекомендует следовать рекомендациям из предыдущих сезонов:

сделать трехдневные запасы воды дома,

быть готовым к 6-8 часовым отключениям света.

По словам Андрея Закревского, ключевым фактором для ремонтов поврежденных объектов является мобильность денег и прозрачность их использования, а также наличие запчастей и специалистов, которые будут восстанавливать утраченное.

Заметим! В этом году в России новая тактика обстрелов энергетики Украины. Враг сосредоточился на массированных атаках на отдельные регионы. В частности под обстрелы попадают распределительные сети, которые значительно сложнее защитить.

