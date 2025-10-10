Чего ждать от российских обстрелов зимой?
Россияне прогнозируемо усиливают обстрелы энергосистемы Украины, отдавая предпочтение точечным массированным ударам по объектам инфраструктуры. Об этом рассказал в комментарии 24 Каналу эксперт по энергетике Андрей Закревский.
По подсчету эксперта, при имеющейся частоте российских обстрелов энергетики, ближайшие 4,5 месяца Украина будет испытывать атаки на инфраструктуру в среднем каждые 3-4 дня.
Будут точечные удары. Если они продолжатся с такой же частотой, чисто арифметически я посчитал, что до 40 таких ударов может быть в течение осенне-зимнего периода. Всегда есть вероятность того, что вашему району достанется, потому что они сейчас будут брать один, два, три объекта и массированно на них нападать. Ударить полностью по всей территории Украины, как они раньше это делали, сейчас невозможно.
Учитывая тенденцию к регулярным обстрелам энергосистемы, эксперт рекомендует следовать рекомендациям из предыдущих сезонов:
- сделать трехдневные запасы воды дома,
- быть готовым к 6-8 часовым отключениям света.
По словам Андрея Закревского, ключевым фактором для ремонтов поврежденных объектов является мобильность денег и прозрачность их использования, а также наличие запчастей и специалистов, которые будут восстанавливать утраченное.
Заметим! В этом году в России новая тактика обстрелов энергетики Украины. Враг сосредоточился на массированных атаках на отдельные регионы. В частности под обстрелы попадают распределительные сети, которые значительно сложнее защитить.
Что известно о последствиях обстрелов энергосистемы в октябре?
- Из-за массированной ракетно-дроновой атаки 10 октября в более трети областей Украины вводили аварийные графики отключений света.
- По состоянию на утро обесточиванию подверглось значительное количество потребителей в Киевской, Донецкой, Днепропетровской, Черниговской, Черкасской, Харьковской, Сумской, Полтавской, Одесской областях. Без света оставались районы левого берега Киева.
- Для стабилизации ситуации применяли аварийные отключения. Энергетики начали восстановление электроснабжения.
- По состоянию на 14:30 энергетикам удалось частично ослабить ограничения для потребителей в Харьковской области благодаря выполненным восстановительным работам. Черкасская область полностью с электричеством.
- Аварийные обесточивания продолжаются в Киеве и области, а также в Сумской, Харьковской, Полтавской, Днепропетровской, Донецкой и Запорожской областях. Графики почасовых отключений продолжают действовать в Черниговской области.