Чого чекати від російських обстрілів взимку?

Росіяни прогнозовано посилюють обстріли енергосистеми України, віддаючи перевагу точковим масованим ударам по об’єктах інфраструктури. Про це розповів у коментарі 24 Каналу експерт з енергетики Андрій Закревський.

За підрахунком експерта, при наявній частоті російських обстрілів енергетики, найближчі 4,5 місяці Україна зазнаватиме атак на інфраструктуру в середньому кожні 3-4 дні.

Андрій Закревський заступник директора Асоціації енергетичних та природних ресурсів України Будуть точкові удари. Якщо вони продовжаться з такою ж частотою, чисто арифметично я порахував, що до 40 таких ударів може бути протягом осінньо-зимового періоду. Завжди є ймовірність того, що вашому району дістанеться, тому що вони зараз будуть брати один, два, три об'єкти й масовано на них нападати. Ударити повністю по всій території України, як вони раніше це робили, зараз неможливо.

З огляду на тенденцію до регулярних обстрілів енергосистеми експерт рекомендує наслідувати рекомендації з попередніх сезонів:

зробити триденні запаси води вдома,

бути готовим до 6-8 годинних відключень світла.

За словами Андрія Закревського, ключовим фактором для ремонтів пошкоджених об’єктів є мобільність грошей і прозорість їхнього використання, а також наявність запчастин та фахівців, які будуть відновлювати втрачене.

Зауважимо! Цьогоріч у Росії нова тактика обстрілів енергетики України. Ворог зосередився на масованих атаках на окремі регіони. Зокрема під обстріли потрапляють розподільчі мережі, які значно складніше захистити.

Що відомо про наслідки обстрілів енергосистеми у жовтні?