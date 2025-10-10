Чого чекати від російських обстрілів взимку?
Росіяни прогнозовано посилюють обстріли енергосистеми України, віддаючи перевагу точковим масованим ударам по об’єктах інфраструктури. Про це розповів у коментарі 24 Каналу експерт з енергетики Андрій Закревський.
За підрахунком експерта, при наявній частоті російських обстрілів енергетики, найближчі 4,5 місяці Україна зазнаватиме атак на інфраструктуру в середньому кожні 3-4 дні.
Будуть точкові удари. Якщо вони продовжаться з такою ж частотою, чисто арифметично я порахував, що до 40 таких ударів може бути протягом осінньо-зимового періоду. Завжди є ймовірність того, що вашому району дістанеться, тому що вони зараз будуть брати один, два, три об'єкти й масовано на них нападати. Ударити повністю по всій території України, як вони раніше це робили, зараз неможливо.
З огляду на тенденцію до регулярних обстрілів енергосистеми експерт рекомендує наслідувати рекомендації з попередніх сезонів:
- зробити триденні запаси води вдома,
- бути готовим до 6-8 годинних відключень світла.
За словами Андрія Закревського, ключовим фактором для ремонтів пошкоджених об’єктів є мобільність грошей і прозорість їхнього використання, а також наявність запчастин та фахівців, які будуть відновлювати втрачене.
Зауважимо! Цьогоріч у Росії нова тактика обстрілів енергетики України. Ворог зосередився на масованих атаках на окремі регіони. Зокрема під обстріли потрапляють розподільчі мережі, які значно складніше захистити.
Що відомо про наслідки обстрілів енергосистеми у жовтні?
- Через масовану ракетно-дронову атаку 10 жовтня в понад третині областей України вводили аварійні графіки відключень світла.
- Станом на ранок знеструмлень зазнала значна кількість споживачів у Київській, Донецькій, Дніпропетровській, Чернігівській, Черкаській, Харківській, Сумській, Полтавській, Одеській областях. Без світла залишалися райони лівого берега Києва.
- Для стабілізації ситуації застосовували аварійні відключення. Енергетики розпочали відновлення електропостачання.
- Станом на 14:30 енергетикам вдалося частково послабити обмеження для споживачів на Харківщині завдяки виконаним відновлювальним роботам. Черкащина повністю заживлена.
- Аварійні знеструмлення тривають у Києві й області, а також на Сумщині, Харківщині, Полтавщині, Дніпропетровщині, Донеччині та Запоріжжі. Графіки погодинних відключень продовжують діяти на Чернігівщині.